Anvisa recebe primeiro pedido de registro de autoteste no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu nesta segunda-feira, 31, o primeiro pedido de registro de autoteste para detecção da Covid-19 no país. A solicitação foi realizada pela empresa brasileira Okay Technology Comércio do Brasil Ltda. Na sexta-feira 28, a agência regulamentou os requisitos necessários para o registro, distribuição e venda dos produtos.

O teste que agora passará pelo processo é importado e se baseia na coleta de swab nasal para análise do material. A avaliação pela agência será feita levando em conta eficácia, segurança, regularidade da documentação técnica, acessibilidade das instruções de uso, armazenagem e descarte do produto para o usuário leigo.

A comercialização de autotestes tornou-se mais comum com a disseminação da ômicron, a cepa mais transmissível do coronavírus causador da Covid-19.

Mais cedo, a Anvisa determinou o recolhimento do autoteste MeuDNA PCR-LAMP Autocoleta de saliva, à venda em redes de drogarias em razão de o produto ainda não ter o registro no país.