Anvisa recebe pedido para autorização de estudo com nova vacina brasileira

A Anvisa informou nesta segunda-feira, 9, que recebeu o pedido para realização de estudos de fase 1 e 2 de uma nova vacina contra Covid-19, desenvolvida no Brasil. Trata-se da S-UFRJvac, imunizante desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A solicitação foi enviada à Agência na última sexta-feira, 6.

De acordo com a agência, a análise do pedido considera “a proposta do estudo, o número de participantes e os dados de segurança obtidos até o momento nos estudos pré-clínicos, que são realizados em laboratório e animais”. A Anvisa não informou o prazo para seu parecer final.