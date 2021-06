Anvisa recebe pedido de uso emergencial da vacina Covaxin

A Anvisa recebeu nesta terça-feira, 29, o pedido de uso emergencial da vacina Covaxin. A solicitação foi feita pela Precisa Medicamentos, representante do laboratório indiano Bharat Biotech, desenvolvedor do imunizante contra a Covid-19, no Brasil. A agência informou que iniciou a triagem dos documentos presentes no pedido.

O prazo de análise da requisição pode ser de sete ou trinta dias, a depender do caso específico. A Anvisa não informou o prazo da Covaxin. “As primeiras 24 horas serão utilizadas para fazer uma triagem do processo e verificar se os documentos necessários para avaliação estão disponíveis. Se houver informações importantes faltando, a Anvisa pode solicitar as informações adicionais ao laboratório”, disse a agência, em comunicado.

A solicitação ocorre em meio a investigações de suspeitas de superfaturamento na compra do imunizante pelo governo brasileiro. O caso está na mira da CPI da Pandemia no Senado. No início de maio, a Anvisa atendeu a um pedido do Ministério da Saúde e autorizou a importação excepcional de 4 milhões de doses do imunizante, mediante uma série de restrições sobre sua aplicação.