Anvisa recebe novo pedido de importação da vacina indiana Covaxin

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) anunciou nesta terça-feira, 25, que recebeu um novo pedido de importação da vacina contra Covid-19 Covaxin, fabricada na Índia pela Bharat Biotech. A solicitação para importar 20 milhões de doses do imunizante foi protocolada na segunda-feira, 24, pelo Ministério da Saúde.

No final de março, a Anvisa negou um pedido anterior que solicitava autorização excepcional e temporária para importação e distribuição da vacina no Brasil. Um dos principais motivos para a decisão da agência foi a negativa do Certificado de Boas Práticas de Fabricação à empresa indiana, já que a fábrica avaliada na Índia não seguida os critérios exigidos pela Anvisa.

“No que se refere ao cumprimento das Boas Práticas de Fabricação pela fabricante Bharat Biotech, um dos principais aspectos que motivou a decisão anterior, a empresa protocolou novo pedido de certificação na Anvisa, referente à linha de produção do produto acabado”, explicou a agência brasileira, em comunicado.

A Anvisa informou também que desde a negativa do último pedido, o Ministério da Saúde e a Precisa Medicamentos, responsável pela distribuição do imunizante no Brasil, seguiram em tratativas com a agência, a fim de adequar os aspectos que motivaram o indeferimento. Tanto que, no dia 13 de maio, foi autorizada a realização do estudo clínico fase 3 com a vacina Covaxin no Brasil.