Anvisa recebe 51 pedidos para registros de autotestes para Covid e nega 3

Após a liberação da comercialização dos autotestes para Covid-19 no fim de janeiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que recebeu 51 pedidos para registro do produto e que, nesta segunda-feira, 7, três foram negados por falta de estudos e de documentação. Os testes, que podem ser realizados em casa, já foram liberados em países da Europa e nos Estados Unidos.

As empresas que tiveram os pedidos negados foram notificadas sobre os ajustes que precisam fazer antes de submeter novamente os produtos para a avaliação da agência, Outros três autotestes não foram aprovados pela Anvisa pelo fato de as empresas terem feito o pedido antes da aprovação da regulamentação que permite a venda dos autotestes no Brasil.

A agência informou que outros seis testes estão com a análise concluída e aguardando publicação do resultado no Diário Oficial da União (DOU). Quatro estão sendo avaliados pela área técnica e seis aguardam apresentação de dados complementares. A análise de 32 exames ainda será iniciada.

A discussão sobre o tema começou em 13 de janeiro, quando o Ministério da Saúde solicitou à agência que o teste fosse autorizado. Em seu pedido, o ministério informou que o autoteste seria uma medida complementar para triagem e isolamento de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

Mas, por falta de formalização de uma política pública, requisito para a regulamentação do produto no país, a Anvisa adiou a discussão para definir a liberação do uso dos autotestes.

Em 28 de janeiro, a Diretoria Colegiada da Anvisa liberou a comercialização por unanimidade, mas a chegada do produto para a população ainda depende do registro das empresas junto à agência, que pode fazer a aprovação ou negar o pedido.