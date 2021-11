Anvisa questiona Ministério da Saúde sobre doses de reforço contra Covid

Após o Ministério da Saúde anunciar a dose de reforço contra a Covid-19 para toda a população acima de 18 anos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) enviou questionamentos solicitando que a pasta esclareça os embasamentos técnicos para a ampliação da imunização. No documento, enviado nesta quarta-feira, 18, e divulgado nesta quinta, 19, a agência destaca a situação da vacina da Janssen, que tem a orientação de aplicação de uma dose de reforço dois meses após a primeira dose, mas, na divulgação do ministério, terá um esquema de segunda dose antes do reforço.

Segundo a Anvisa, apenas as farmacêuticas Pfizer e AstraZeneca solicitaram alteração no esquema vacinal previsto em bula para a inclusão da dose de reforço. Os pedidos ainda estão sendo avaliados pela área técnica. “Em relação à vacina da Janssen, as informações de conhecimento desta agência referem-se à possibilidade de aplicação de dose de reforço e não de segunda dose como parte do esquema primário de vacinação”, diz o documento. A Anvisa informou que, na próxima semana, a farmacêutica deve entregar estudos sobre eficácia e segurança da dose de reforço e relembrou que a vacina tem apenas autorização para uso emergencial no Brasil.

Entre as solicitações de informações, estão estudos sobre a eficácia da segunda e da terceira dose da vacina da Janssen e resultados de segurança e estratégias para monitoramento de reações adversas. A decisão de ampliar a dose de reforço para toda a população com mais de 18 anos também foi questionada: “Adicionalmente, para fins de sua atuação regulatória e monitoramento do uso dos diferentes esquemas vacinais no Brasil, a agência solicita, também, que sejam informados quais foram os estudos, pareceres e nota técnicas, contendo evidências científicas e dados clínicos, que subsidiaram a decisão do Ministério da Saúde para ampliar a aplicação de dose de reforço para toda a população adulta”.