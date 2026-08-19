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Anvisa proíbe xampu, tônico de crescimento capilar, parafina bronzeadora e mais cosméticos sem registro

A medida, publicada no Diário Oficial da União, determina que os produtos não podem ser fabricados, distribuídos, vendidos, divulgados e utilizados; veja itens

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 14h15 | Atualizado em 19 ago 2026, 15h24
Mão aplicando um conta-gotas com líquido transparente no couro cabeludo de uma pessoa com cabelo escuro e liso, com a raiz visível
Proibidos pela Anvisa: xampus e tônicos de crescimento capilar estão na lista (Getty Images/Reprodução)
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Anvisa proíbe xampu, tônico de crescimento capilar, parafina bronzeadora e mais cosméticos sem registro Priorizar nos meus resultados Google

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quarta-feira, 19, a apreensão de uma série de cosméticos sem registro sanitário. Entre os itens proibidos estão xampus, tônicos de crescimento capilar, repelente, sabonete em gel e parafina bronzeadora.

A medida, publicada no Diário Oficial da União, determina que os produtos não podem ser fabricados, distribuídos, vendidos, divulgados e utilizados.

A resolução inclui seis produtos de uma marca que se apresentava com o nome fantasia “Essence Indústria e Comércia Ltda.“, cujos itens eram, na verdade, produzidos pela empresa Geo Beauty Cosméticos Ltda. Veja abaixo a lista dos produtos proibidos:

  • Capi Hair – Tônico ativador de crescimento capilar, com raiz de malva, gengibre, alecrim, urtiga e menta;
  • Essencial for Men – Shampoo de crescimento capilar 250 ml;
  • Casa – Repelente bloqueador de odores para ambiente;
  • Rainha Solar – Parafina bronzeadora cenoura e urucum FPS 8 120g;
  • Mixderme – Sabonete em gel pele do diabético 200 ml;
  • Ar Tratamento – Fluido antimicose 30 ml.

Além disso, a resolução suspendeu a Máscara Avocado Tutano Vegano que, além de não possuir registro na Anvisa, apresenta indevidamente em sua rotulagem a marca “Bothânico Hair Cosmetic Natural Ltda.”. O produto é produzido por empresa desconhecida.

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Outros dois produtos também foram proibidos por terem sido fabricados por empresa desconhecida:

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  • Natural Perfection Double Shield Sun Stick SPD50+
  • Fraijour Retin-Collagen 3D Core Eye Cream

Orientações antes de comprar cosméticos

A Anvisa orienta que o consumidor compre apenas cosméticos regularizados. O rótulo deve trazer o número de registro ou notificação na agência, o nome do fabricante, o lote, a validade e os ingredientes.

Os itens que precisam ter registro sanitário junto ao órgão são: bronzeadores; protetores solares; protetores solares infantis; gel antisséptico para as mãos; produtos para alisar, tingir e ondular os cabelos; repelentes de insetos e repelentes de insetos infantis.

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Para chegar o registro ou a notificação de um produto cosmético, basta acessar o portal oficial no Sistema de Consultas da Anvisa. Outra recomendação é evitar itens sem procedência clara, com embalagens violadas ou promessas milagrosas.

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