Anvisa proíbe xampu, tônico de crescimento capilar, parafina bronzeadora e mais cosméticos sem registro

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quarta-feira, 19, a apreensão de uma série de cosméticos sem registro sanitário. Entre os itens proibidos estão xampus, tônicos de crescimento capilar, repelente, sabonete em gel e parafina bronzeadora.

A medida, publicada no Diário Oficial da União, determina que os produtos não podem ser fabricados, distribuídos, vendidos, divulgados e utilizados.

A resolução inclui seis produtos de uma marca que se apresentava com o nome fantasia “Essence Indústria e Comércia Ltda.“, cujos itens eram, na verdade, produzidos pela empresa Geo Beauty Cosméticos Ltda. Veja abaixo a lista dos produtos proibidos:

Capi Hair – Tônico ativador de crescimento capilar, com raiz de malva, gengibre, alecrim, urtiga e menta;

Essencial for Men – Shampoo de crescimento capilar 250 ml;

Casa – Repelente bloqueador de odores para ambiente;

Rainha Solar – Parafina bronzeadora cenoura e urucum FPS 8 120g;

Mixderme – Sabonete em gel pele do diabético 200 ml;

Ar Tratamento – Fluido antimicose 30 ml.

Além disso, a resolução suspendeu a Máscara Avocado Tutano Vegano que, além de não possuir registro na Anvisa, apresenta indevidamente em sua rotulagem a marca “Bothânico Hair Cosmetic Natural Ltda.”. O produto é produzido por empresa desconhecida.

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Detergentes, Ozempic e mais: por dentro das operações da Anvisa

Outros dois produtos também foram proibidos por terem sido fabricados por empresa desconhecida:

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Natural Perfection Double Shield Sun Stick SPD50+

Fraijour Retin-Collagen 3D Core Eye Cream

Orientações antes de comprar cosméticos

A Anvisa orienta que o consumidor compre apenas cosméticos regularizados. O rótulo deve trazer o número de registro ou notificação na agência, o nome do fabricante, o lote, a validade e os ingredientes.

Os itens que precisam ter registro sanitário junto ao órgão são: bronzeadores; protetores solares; protetores solares infantis; gel antisséptico para as mãos; produtos para alisar, tingir e ondular os cabelos; repelentes de insetos e repelentes de insetos infantis.

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Para chegar o registro ou a notificação de um produto cosmético, basta acessar o portal oficial no Sistema de Consultas da Anvisa. Outra recomendação é evitar itens sem procedência clara, com embalagens violadas ou promessas milagrosas.