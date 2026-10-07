⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Saúde

Anvisa proíbe venda de lotes de insulina e tirzepatida sem registro; veja lista

Além de lotes de insulina irregulares, versões de tirzepatida e retratutida sem registro vendidos pela internet também foram proibidos pela agência

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 14h00
Caixa branca de medicamento Retagen Retatrutide 40mg, com detalhes azuis na lateral esquerda. A embalagem informa ser um agonista triplo de GLP-1, GIP e Receptores de Glucagon, contendo um frasco liofilizado multidose com 2ml de solução aquosa, para uso semanal. O logo Oxygen aparece na parte inferior direita
Agência também determinou a apreensão de produtos com retatrutida sem registro (Reprodução/Reprodução)
Continua após publicidade
Anvisa proíbe venda de lotes de insulina e tirzepatida sem registro; veja lista Priorize VEJA no Google

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de lotes irregulares de uma insulina glargina e de uma tirzepatida sem registro. A medida foi publicada no Diário Oficial da União na terça-feira, 6.

A resolução atinge todos os lotes de insulina produzidos pela empresa Costa Mar Comércio Licitatório Ltda., que, segundo a agência, distribuía insulina glargina 3 mL/100 UI mesmo sem possuir autorização sanitária para distribuir medicamentos.

De acordo com o órgão, uma inspeção realizada pela Vigilância Sanitária Municipal de Petrópolis (RJ) no dia 9 de setembro constatou que a empresa não funciona no endereço cadastrado e não tem licença sanitária identificada no local.

Peptídeos irregulares

Diversos peptídeos sem registro vendidos pela internet também foram proibidos pela Anvisa na mesma resolução. Os produtos eram comercializados em sites especializados em peptídeos. Veja abaixo a lista dos itens apreendidos:

Siga
  • BPC157 & TB500 40 mg – Alluvi Healthcare;
  • NAD+ 1000 mg – Synedica Labs;
  • Tirzegen 60 mg Tirzepatida – Oxygen Pharm;
  • Retagen 40 mg Retatrutide – Oxygen Pharm;
  • Glow GHK-CU 70 mg – Alluvi Healthcare;
  • Retatrutide 40 mg – Alluvi Healthcare
Continua após a publicidade

Os produtos não podem ser vendidos, fabricados, distribuídos, divulgados, transportados nem utilizados. As ações se aplicam a quaisquer pessoas físicas/jurídicas ou veículos de comunicação.

Medicamento manipulado irregular e recolhimento de lotes

A agência proibiu ainda a venda do produto “Vermefree”, fabricado pela empresa Sintonia Pharma Farmácia com Manipulação Ltda.

Segundo a Anvisa, a empresa fez propaganda de medicamento manipulado padronizado e não individualizado, sem a devida prescrição por profissional competente. O anúncio ocorreu por meio de site e redes sociais. A companhia está proibida de vender, distribuir e divulgar o produto.

Continua após a publicidade

Além disso, a resolução também determinou o recolhimento do lote 0000207107 do medicamento Lizbi – 2 mg/ml, fabricado pela empresa Halex Istar Indústria Farmacêutica SA. Trata-se de um antibiótico usado para o tratamento de infecções graves.

A medida, segundo a agência, se deu após identificação de desvio de qualidade no lote, cuja venda, distribuição, exportação e o uso do produto foram proibidos.

Continua após a publicidade

Por fim, a empresa Janssen informou o recolhimento voluntário do lote JNYJ1201 do medicamento biológico Imaavy – 300 mg.

Segundo a fabricante, há possibilidade da presença de partículas de vidro no interior dos frascos especificamente do lote mencionado. A resolução da Anvisa suspende a venda, a distribuição e o uso do produto.

Publicidade
TAGS:
Anvisa
Emagrecimento
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).