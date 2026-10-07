Anvisa proíbe venda de lotes de insulina e tirzepatida sem registro; veja lista

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de lotes irregulares de uma insulina glargina e de uma tirzepatida sem registro. A medida foi publicada no Diário Oficial da União na terça-feira, 6.

A resolução atinge todos os lotes de insulina produzidos pela empresa Costa Mar Comércio Licitatório Ltda., que, segundo a agência, distribuía insulina glargina 3 mL/100 UI mesmo sem possuir autorização sanitária para distribuir medicamentos.

De acordo com o órgão, uma inspeção realizada pela Vigilância Sanitária Municipal de Petrópolis (RJ) no dia 9 de setembro constatou que a empresa não funciona no endereço cadastrado e não tem licença sanitária identificada no local.

Peptídeos irregulares

Diversos peptídeos sem registro vendidos pela internet também foram proibidos pela Anvisa na mesma resolução. Os produtos eram comercializados em sites especializados em peptídeos. Veja abaixo a lista dos itens apreendidos:

BPC157 & TB500 40 mg – Alluvi Healthcare;

NAD+ 1000 mg – Synedica Labs;

Tirzegen 60 mg Tirzepatida – Oxygen Pharm;

Retagen 40 mg Retatrutide – Oxygen Pharm;

Glow GHK-CU 70 mg – Alluvi Healthcare;

Retatrutide 40 mg – Alluvi Healthcare

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Os produtos não podem ser vendidos, fabricados, distribuídos, divulgados, transportados nem utilizados. As ações se aplicam a quaisquer pessoas físicas/jurídicas ou veículos de comunicação.

Medicamento manipulado irregular e recolhimento de lotes

A agência proibiu ainda a venda do produto “Vermefree”, fabricado pela empresa Sintonia Pharma Farmácia com Manipulação Ltda.

Segundo a Anvisa, a empresa fez propaganda de medicamento manipulado padronizado e não individualizado, sem a devida prescrição por profissional competente. O anúncio ocorreu por meio de site e redes sociais. A companhia está proibida de vender, distribuir e divulgar o produto.

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Além disso, a resolução também determinou o recolhimento do lote 0000207107 do medicamento Lizbi – 2 mg/ml, fabricado pela empresa Halex Istar Indústria Farmacêutica SA. Trata-se de um antibiótico usado para o tratamento de infecções graves.

A medida, segundo a agência, se deu após identificação de desvio de qualidade no lote, cuja venda, distribuição, exportação e o uso do produto foram proibidos.

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Por fim, a empresa Janssen informou o recolhimento voluntário do lote JNYJ1201 do medicamento biológico Imaavy – 300 mg.

Segundo a fabricante, há possibilidade da presença de partículas de vidro no interior dos frascos especificamente do lote mencionado. A resolução da Anvisa suspende a venda, a distribuição e o uso do produto.