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Saúde

Anvisa proíbe venda de antisséptico e remédios à base de chicória; veja quais

Medida atinge produtos sem registro sanitário; saiba como identificar medicamentos irregulares

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jul 2026, 17h02 | Atualizado em 20 jul 2026, 14h49
Xarope marrom-escuro sendo derramado de um frasco de vidro âmbar em uma colher de metal, que já contém um pouco do líquido. O fundo é branco e desfocado
Anvisa proíbe venda de medicamentos produzidos à base de chicória por uma empesa desconhecida (Getty Images/Reprodução)
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Diversos medicamentos e produtos sem registro ou notificação sanitária foram alvo de uma medida da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na sexta-feira, 17. A ação envolve um antisséptico, xaropes e um extrato à base de chicória.

A medida, publicada no Diário Oficial da União, proíbe a venda, a fabricação, a distribuição, a divulgação e o uso de todos os produtos fabricados pela empresa Enziervas. Segundo a agência, a fabricante não possui registro sanitário dos produtos nem consta nas bases de dados da Receita Federal.

A resolução atinge ainda alguns medicamentos produzidos à base da hortaliça chicória por uma empesa desconhecida, que devem ser apreendidos. São eles:

  • Xarope de Chicória com Maná Atlanta;
  • Xarope de Chicória com Maná Kriff;
  • Extrato de Chicória com Maná Ourinatu’s.
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A Anvisa também determinou a apreensão de um lote do antisséptico Chlorohex 2,0% Sol Top, da empresa Vic Pharma Indústria e Comércio Ltda., por não possuir registro, notificação ou cadastro na agência. A medida vale para o lote M38714.

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O que saber antes de comprar medicamento à base de plantas

A Anvisa orienta que consumidores verifiquem algumas informações antes de comprar medicamentos, especialmente os produzidos à base de plantas, para evitar produtos falsificados ou sem autorização de comercialização. O primeiro passo é conferir se o item possui registro, notificação ou cadastro na agência, conforme a categoria do produto.

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A consulta pode ser feita na própria página da Anvisa, informando o nome do medicamento, o fabricante ou o número do registro. Também é importante verificar se a embalagem apresenta informações obrigatórias, como nome do produto, fabricante, lote, data de validade e número de registro ou notificação.

A agência recomenda ainda desconfiar de produtos vendidos com promessas de efeitos milagrosos, preços muito abaixo do mercado ou comercializados por canais não autorizados. Quem usa medicamentos sem procedência põe a saúde em risco: eles podem não ter passado por avaliações de qualidade, segurança e eficácia.

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Em caso de suspeita de falsificação ou irregularidade, o consumidor pode denunciar à Anvisa ou procurar os canais de atendimento da agência.

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