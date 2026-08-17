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Saúde

Anvisa proíbe suplementos alimentares e lote falsificado de medicamento; saiba marcas

Suplemento Alimentar Newfit, Mounja Gummy, Shark Pro e lote falsificado de remédio para câncer de mama são alvo de resolução

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 11h05 | Atualizado em 17 ago 2026, 11h40
SOB MEDIDA - Indicação personalizada: as cápsulas e os pós devem complementar a alimentação em dosagem adequada
SOB MEDIDA - Indicação personalizada: as cápsulas e os pós devem complementar a alimentação em dosagem adequada (Yagi Studio/Getty Images)
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta segunda-feira, 17, a fabricação e a venda de três suplementos alimentares irregulares. Um deles é o Suplemento Alimentar Newfit, fabricado pela empresa Romario Barbosa Bueno. Segundo a agência, foram identificadas no produto “substâncias farmacologicamente ativas não declaradas em sua rotulagem”.

As substâncias em questão são a sibutramina, a fluoxetina e a furosemida. Nenhuma delas aparece na embalagem do produto. De acordo com a Anvisa, a conclusão veio de um teste realizado pelo Laboratório de Química da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

A medida, publicada no Diário Oficial da União, determina a apreensão do produto e proíbe ainda a divulgação, a distribuição e o uso de todos os lotes.

Também foi alvo da resolução o suplemento Mounja Gummy, fabricado pela Bela Blue Beauty Ltda., que, segundo a Anvisa, não possui registro, notificação ou cadastro no órgão. A medida determina a apreensão do suplemento em gomas e proíbe fabricação, venda, distribuição, importação e divulgação do produto.

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Uma outra resolução da Anvisa determinou ainda o recolhimento de todos os suplementos alimentares da marca Shark Pro, fabricado pela empresa RCA LABS LTDA. A medida se deu após uma inspeção realizada pela Vigilância Sanitária municipal de Capivari (SP), que encontrou “falhas graves de Boas Práticas de Fabricação”.

Entre elas, a agência cita ausência de controle de qualidade da matéria-prima, armazenamento inadequado da matéria-prima e ausência de registros de manutenção preventiva dos equipamentos. Também foi comprovada a ausência de estudos de estabilidade dos suplementos alimentares e falta de regularização (notificação) de alguns suplementos alimentares.

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Os produtos não podem ser fabricados, distribuídos, divulgados e utilizados.

Lote falso de medicamento para câncer de mama

A medida da Anvisa prevê ainda a apreensão de um lote falsificado do medicamento Trodelvy, aprovado para o tratamento de certos tipos avançados de câncer de mama. A proibição se refere especificamente ao lote 10008808.

Segundo a agência, a detentora do registro do produto, Gilead Sciences Farmacêutica do Brasil Ltda., informou ao órgão que desconhece o lote, classificado como falsificado. A medida não diz respeito aos outros lotes do remédio, que estão em situação regular.

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Recomendações ao comprar um suplemento alimentar

A Anvisa tem uma página dedicada aos suplementos alimentares com explicações sobre rótulos, benefícios comprovados e cuidados com propagandas enganosas. E dá as seguintes dicas:

  • Busque orientação com um profissional de saúde: ele poderá avaliar suas necessidades e indicar o produto mais adequado para você
  • Compre com segurança: adquira suplementos apenas em lojas físicas ou sites confiáveis
  • Siga as orientações: consuma o suplemento alimentar como o profissional indicou, respeitando a dose e o tempo de uso recomendados
  • Observe seu corpo: se perceber algum efeito diferente ou inesperado, avise o profissional de saúde e peça novas orientações
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