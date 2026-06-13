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Saúde

Anvisa proíbe suplemento vendido na internet que promete melhorar disposição, libido e desempenho sexual

Produtos são de fabricante desconhecido, sem registro no órgão regulatório

Por Diogo Sponchiato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jun 2026, 12h42 | Atualizado em 13 jun 2026, 12h46
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Marca Nutricost é alvo de nova ação da Anvisa (Foto: GI/Getty Images)
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Anvisa proíbe suplemento vendido na internet que promete melhorar disposição, libido e desempenho sexual Priorize VEJA no Google

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na última sexta-feira, dia 12 de junho, a proibição dos suplementos alimentares da marca Nutricost, entre eles versões que prometem aumentar a energia diária e o desejo sexual.

A resolução, publicada no Diário Oficial da União, impede a venda, fabricação, importação, divulgação e propaganda dos produtos, além de ordenar a apreensão do que está à venda.

De acordo com a Anvisa, os suplementos vinham sendo comercializados inclusive em plataformas de grande acesso, como o Mercado Livre.

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A agência tomou a decisão após detectar que os produtos da Nutricost são de origem desconhecida, sem registro reconhecido no órgão regulatório.

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Um dos suplementos vendidos atende pelo nome de Testorin 1000. No rótulo, as cápsulas prometem melhorar a energia e disposição diárias, além da libido e do desempenho sexual.

A marca faz referência indireta à testosterona – hormônio associado aos predicados da embalagem – e diz ter ingredientes importados e avançados.

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O problema é que, sem identificar sua origem, é impossível garantir a segurança e eficácia da fórmula, o que pode inclusive colocar consumidores em risco.

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