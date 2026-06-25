Anvisa proíbe suplemento em cápsulas e suspende creatina em gomas; saiba marcas e os motivos

Dois suplementos alimentares foram alvo de decisões distintas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta quinta-feira, 25. Um deles é o suplemento alimentar em cápsulas da marca Artro100.

A resolução, publicada no Diário Oficial da União, determina o recolhimento do produto e proíbe a venda, a distribuição, a fabricação, a divulgação e o uso do produto.

O suplemento, fabricado por empresa desconhecida, tem origem e composição igualmente desconhecidas. A agência justifica a medida também pelo fato de a embalagem do produto apresentar alegações terapêuticas não permitidas para alimentos, como “combate à inflamação crônica” e “fortalece articulações”.

Já o segundo caso envolve o suplemento alimentar de creatina em gomas mastigáveis, sabor uva verde, da marca CREAGUMMY, produzido pela empresa Idn Labs Indústria Farmacêutica & Food Supplements Ltda.

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Na resolução, a Anvisa suspendeu a comercialização, distribuição, divulgação e do consumo dos lotes 0061.02.2026, 0367.11.2025 e 0012.01.2026 do produto.

Segundo a agência, a empresa comunicou o recolhimento dos lotes devido à identificação de teor de creatina fora dos limites estabelecidos. Além disso, os produtos também apresentavam no rótulo “alegações não autorizadas, divergências quanto ao fabricante e outras inconformidades que comprometem a segurança e a conformidade regulatória do produto”.

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Recomendações ao comprar um suplemento alimentar

A Anvisa tem uma página dedicada aos suplementos alimentares com explicações sobre rótulos, benefícios comprovados e cuidados com propagandas enganosas. As seguintes dicas:

Busque orientação com um profissional de saúde: ele poderá avaliar suas necessidades e indicar o produto mais adequado para você;

ele poderá avaliar suas necessidades e indicar o produto mais adequado para você; Compre com segurança: adquira suplementos apenas em lojas físicas ou sites confiáveis;

adquira suplementos apenas em lojas físicas ou sites confiáveis; Siga as orientações: consuma o suplemento alimentar como o profissional indicou, respeitando a dose e o tempo de uso recomendados;

consuma o suplemento alimentar como o profissional indicou, respeitando a dose e o tempo de uso recomendados; Observe seu corpo: se perceber algum efeito diferente ou inesperado, avise o profissional de saúde e peça novas orientações.

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