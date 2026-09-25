Anvisa proíbe propaganda da ‘caneta emagrecedora’ Semavy em aeroporto e redes sociais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu nesta sexta-feira, 25, a propaganda do medicamento Semavy, caneta de semaglutida injetável sintética do grupo Hypera Pharma indicado para o tratamento de diabetes tipo 2.

Segundo a agência, o remédio estava sendo divulgado irregularmente em painéis eletrônicos no Aeroporto de Congonhas, no site do produto e em contas nas redes sociais, o que é proibido para medicamentos que exigem prescrição médica.

Em nota enviada a VEJA, a Hypera Pharma afirmou que “mantém diálogo permanente e transparente com a Anvisa e adotou as medidas necessárias em relação às comunicações da linha Semavy”.

“A Companhia reforça seu compromisso com o cumprimento rigoroso da legislação sanitária e com a promoção do uso adequado e responsável de medicamentos. A Hypera seguirá prestando todos os esclarecimentos solicitados pela autoridade sanitária e adequando suas iniciativas de comunicação às determinações aplicáveis”, afirmou a companhia.

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A propaganda de medicamentos com tarja vermelha ou preta é proibida no Brasil. Em comunicado sobre a medida, a Anvisa reforçou que, para o público em geral, a Lei 6.360/1976 só permite a publicidade de medicamentos de venda isenta de prescrição médica, ou seja, medicamentos que não possuem tarja vermelha ou preta em suas embalagens.

Os fármacos que exigem prescrição médica devem ter a sua divulgação restrita aos profissionais de saúde que podem receitar ou dispensar medicamentos.

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“A Semavy é um produto de tarja vermelha e está sujeita à retenção de receita médica em duas vias, assim como todos os medicamentos do tipo GLP-1″, destacou o órgão. A medida foi publicada no Diário Oficial da União.