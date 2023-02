Anvisa proíbe pomadas de cabelo por casos de cegueira temporária

Após relatos de casos de cegueira temporária, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de todas as pomadas modeladoras de cabelo e para tranças no Brasil A agência publicou uma portaria nesta sexta-feira 10, determinando que nenhum lote desses produtos pode ser vendido ou utilizado por consumidores e profissionais de beleza.

No Rio de Janeiro, essas pomadas já estavam proibidas pelo mesmo motivo. Mesmo ainda não tendo uma comprovação definitiva, a agência sanitária proibiu as pomadas como uma medida de prevenção pelos relatos.

Em nota, a Anvisa ainda orienta o que os consumidores e profissionais de beleza devem fazer. No caso dos consumidores, a agência diz que não usem ou comprem pomadas modeladoras de cabelo e no caso de uso recente, lavem os cabelos com cuidado, sempre lembrando de inclinar a cabeça para trás, para que o produto não entre em contato com os olhos. Em caso de contato acidental com os olhos, lavar imediatamente com água muita água e se tiver qualquer indesejado, procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo e notificar o caso à Anvisa.

Para os profissionais de beleza, salões e comércio em geral, a entidade orienta que não sejam utilizados esses produtos em nenhum cliente, já que o manuseio do produto pode trazer risco não só a quem recebe, mas também a quem recebe. A Anvisa também avisa que os produtos não devem ficar expostos ao consumo ou uso de clientes.