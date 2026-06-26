Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Saúde

Anvisa proíbe plataforma Voy, voltada ao tratamento da obesidade e emagrecimento; entenda

Segundo Anvisa, plataforma divulgava um dispositivo médico sem registro e comercializava o produto sem documento exigido pela vigilância sanitária

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 08h45 | Atualizado em 26 jun 2026, 14h05
MOUNJARO ORAL - Agonista de GLP-1: medicamento entra em fase final de testes
Segundo Anvisa, plataforma divulgava e comercializava um dispositivo médico sem registro (choi dongsu/Getty Images)
Continua após publicidade
Anvisa proíbe plataforma Voy, voltada ao tratamento da obesidade e emagrecimento; entenda Priorize VEJA no Google

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, distribuição, propaganda e o uso da plataforma Voy, que conecta usuários a médicos e nutricionistas para tratamentos focados em emagrecimento.

A resolução, publicada no Diário Oficial da União, afirma que a plataforma divulgava um dispositivo médico sem registro e comercializava o produto por uma empresa sem Autorização de Funcionamento (AFE), licença obrigatória para empresas que trabalham com produtos sujeitos à vigilância sanitária.

A Voy se apresenta como uma plataforma digital destinada ao acompanhamento de pacientes em tratamento para obesidade e emagrecimento. Além de consultas remotas com profissionais de saúde, a empresa organiza o processo terapêutico e, nos casos em que há indicação médica, facilita o acesso a medicamentos por meio de parceiros.

Segundo a Anvisa, plataformas que realizam a indicação de medicamentos e de suas dosagens são enquadradas como software médico e, por isso, precisam de registro.

Siga
Continua após a publicidade

Além disso, de acordo com a agência, a empresa não está regularizada como farmácia ou drogaria e por isso não pode comercializar medicamentos de qualquer natureza.

“Medicamentos adquiridos fora de farmácias e drogarias que funcionem de forma irregular não tem qualquer garantia de origem, composição e qualidade”, afirmou a Anvisa, em nota publicada no site do órgão.

Continua após a publicidade

Em seu site, a Voy afirma que “não é uma farmácia e não é uma clínica médica”. A plataforma acrescenta que “as consultas são realizadas por clínicas médicas terceiras e independentes, e eventuais medicamentos são vendidos por drogarias credenciadas”.

Em comunicado, a empresa afirmou ter recebido “com surpresa” a publicação da resolução da Anvisa e disse que a discussão envolve exclusivamente o enquadramento regulatório de um questionário digital e sua eventual necessidade de registro como software.

Continua após a publicidade

De acordo com a Voy, a questão é “estritamente administrativa” e “sem relação direta com a segurança dos pacientes, com a qualidade da assistência prestada ou com os medicamentos”.

A plataforma acrescentou que o processo está em andamento e ainda não há decisão definitiva da Anvisa sobre o tema. Segundo a empresa, as medidas administrativas cabíveis já foram adotadas e, “nos termos da legislação, a empresa permanece autorizada a operar normalmente”.

Continua após a publicidade

Outro ponto contestado pela empresa diz respeito à exigência de Autorização de Funcionamento (AFE). Segundo a Anvisa, a empresa responsável pela plataforma, a Revia Gestão de Negócios Ltda., não possui esse registro, necessário para a comercialização de medicamentos. A Voy, porém, argumenta que não comercializa, distribui nem dispensa medicamentos e, por isso, considera que não está sujeita a essa obrigação.

A empresa afirmou que aguarda o posicionamento definitivo da Anvisa sobre a situação.

Continua após a publicidade

Detergentes, Ozempic e mais: por dentro das operações da Anvisa

Publicidade
TAGS:
Anvisa
Emagrecimento
Obesidade
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 9,90/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).