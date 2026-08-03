Anvisa proíbe lote falsificado de cápsulas de ômega-3 vendido na internet

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta segunda-feira, 3, a venda de um lote falsificado do suplemento alimentar à base de ômega-3 Omegafor Plus/Vitafor.

Segundo a Anvisa, a empresa fabricante do produto original informou que desconhece a fabricação desse lote e denunciou o produto falsificado à Polícia Civil de Minas Gerais. Os produtos estavam sendo divulgados e vendidos pela internet em sites como o da plataforma Shopee.

As informações do lote falsificado são:

Número do lote: B25 2501951

Data de validade: agosto de 2027

Continua após a publicidade

A resolução, publicada no Diário Oficial da União, diz respeito apenas ao lote falsificado, e não ao produto original Omegafor Plus/Vitafor.

Além da apreensão, a medida da Anvisa proíbe a fabricação, a venda, a divulgação e o uso do suplemento.

Continua após a publicidade

Recomendações ao comprar um suplemento alimentar

A Anvisa tem uma página dedicada aos suplementos alimentares com explicações sobre rótulos, benefícios comprovados e cuidados com propagandas enganosas. E dá as seguintes dicas:

Busque orientação com um profissional de saúde: ele poderá avaliar suas necessidades e indicar o produto mais adequado para você;

ele poderá avaliar suas necessidades e indicar o produto mais adequado para você; Compre com segurança: adquira suplementos apenas em lojas físicas ou sites confiáveis;

adquira suplementos apenas em lojas físicas ou sites confiáveis; Siga as orientações: consuma o suplemento alimentar como o profissional indicou, respeitando a dose e o tempo de uso recomendados;

consuma o suplemento alimentar como o profissional indicou, respeitando a dose e o tempo de uso recomendados; Observe seu corpo: se perceber algum efeito diferente ou inesperado, avise o profissional de saúde e peça novas orientações.