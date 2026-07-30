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Saúde

Anvisa proíbe lote de canetas falsas de Mounjaro; saiba como descobrir se produto é ilegal

Medida foi adotada devido inconsistência no rótulo de um lote específico; veja recomendações para não comprar produtos falsificados

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 10h00
Pessoa com blusa laranja segura uma caneta injetora de insulina com a agulha visível, pronta para aplicação
Antes de usar: verificar a procedência e a integridade da embalagem são recomendações para não comprar produtos falsificados (Getty Images/Reprodução)
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Anvisa proíbe lote de canetas falsas de Mounjaro; saiba como descobrir se produto é ilegal Priorizar nos meus resultados Google

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quinta-feira, 30, a apreensão de um lote falsificado do medicamento Mounjaro, usado no tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade.

Segundo a resolução, publicada no Diário Oficial da União, a Eli Lilly, farmacêutica que detém o registro do Mounjaro, comunicou à Anvisa a identificação, no mercado, de uma unidade com o lote “D881474”. O produto, porém, apresenta o número de série 302199651396, incompatível com o cartucho original do medicamento, um indício de falsificação.

A Anvisa determinou a apreensão e proibiu a comercialização, distribuição e o uso apenas dessas unidades falsificadas. A medida, portanto, não abrange as unidades autênticas regularmente fabricadas pela empresa.

Como saber se uma “caneta emagrecedora” é falsificada

Canetas antiobesidade falsificadas estão sendo alvo de diversas operações de apreensão da Polícia Federal em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

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Os remédios falsificados são aqueles que tiveram sua identidade, origem, composição, embalagem, rotulagem ou qualquer outra característica adulterada ou fraudada para induzir consumidores e profissionais de saúde ao erro.

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Em nota sobre um caso de falsificação do Ozempic registrado ainda em 2024, o órgão orienta a desconfiar de sites e canais para comercialização de medicamentos que usam os nomes das marcas ou que adotam aplicativos de vendas e redes sociais para ofertar os produtos. “Não adquira medicamentos oferecidos em grupos de mensagens”, acrescenta a agência.

A principal recomendação da Anvisa é comprar medicamentos apenas em farmácias e drogarias regularizadas e sempre exigir a nota fiscal. Produtos vendidos em redes sociais, aplicativos de mensagens ou por vendedores sem autorização representam um alto risco de falsificação.

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Também é possível consultar, na embalagem, se o medicamento possui registro válido na Anvisa. Medicamentos falsificados podem conter doses incorretas do princípio ativo, substâncias desconhecidas ou até não conter o medicamento, comprometendo a eficácia do tratamento e colocando a saúde do paciente em risco.

Para verificar se um medicamento é autorizado pela Anvisa, basta acessar a página oficial Consultas Anvisa. Na caixa do remédio, busque pelo nome do produto ou número do CNPJ da empresa que fabricou o medicamento. Se a plataforma indicar que seu status é “ativo” ou “válido”, o produto está regularizado, ou seja, é autorizado pela Anvisa. Já se estiver “inativo” ou “inválido”, significa que o medicamento não está regularizado e seu uso é proibido pela agência.

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Em caso de suspeita de falsificação, a orientação é não utilizar o produto e comunicar imediatamente a Anvisa e a empresa fabricante.

Além disso, vale lembrar que esses medicamentos só devem ser utilizados após indicação médica. Dose, indicação, contraindicações, efeitos adversos, histórico de saúde e risco de falsificação precisam entrar na conversa com o médico.

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