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Saúde

Anvisa proíbe kit detox irregular que prometia ‘desparasitar’ e desinflamar organismo

Kit era vendido para crianças de 1 a 5 anos de idade; proibição da agência também inclui outros suplementos com alegações terapêuticas, prática proibida por lei

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 12h00
Quatro produtos Cris Barden sobre uma pedra rústica: três frascos de vidro âmbar com rótulos brancos e cinzas, e um pote preto com rótulo branco e verde. Folhas verdes e uma textura de crochê bege ao fundo, com sombras diagonais
Anvisa proíbe "kit detox" que promete "desparasitar" e desinflamar o organismo de crianças de 1 a 5 anos de idade (Reprodução/Getty Images)
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Anvisa proíbe kit detox irregular que prometia ‘desparasitar’ e desinflamar organismo Priorize VEJA no Google

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta quarta-feira, 14, diversos produtos sem registro sanitário que eram vendidos com alegações terapêuticas, incluindo ação antifúngica, alívio de dores e fortalecimento de imunidade.

A lista inclui um “kit detox” que promete “desparasitar” e desinflamar o organismo de crianças de 1 a 5 anos de idade. Segundo a resolução, publicada no Diário Oficial da União, todos os produtos são fabricados pela empresa Cris Barden Naturopatia Ltda.

No Brasil, a Anvisa classifica os produtos que compõem esses kits (como sucos, chás, pílulas, shakes ou cápsulas) na categoria de alimentos ou suplementos alimentares. Por lei, esses itens são proibidos de prometer cura, prevenção de doenças ou tratamentos médicos.

“Os itens são divulgados com alegações relacionadas, entre outras, a ações antifúngica, antimicrobiana, anti-inflamatória, ao alívio de dores, à desparasitação, à desintoxicação e ao fortalecimento da imunidade, ou seja, finalidade compatível com medicamento”, afirma a Anvisa, em nota sobre a proibição.

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Na descrição do “kit detox” para crianças de 1 a 5 anos de idade, informações no site da empresa afirmam que “o uso contínuo do produto auxilia na eliminação de resíduos tóxicos, desaparasitação e desinflama o organismo, promovendo uma desintoxicação física, mental e energética”.

O kit inclui dois frascos de “prata frequenciada”, um frasco de “ouro frequenciado” e um frasco de “carvão ativado pulverizado de casca de coco”.

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Com a medida, ficam proibidas a comercialização, distribuição, fabricação e importação dos produtos, além de seu uso e propaganda. As ações de fiscalização se aplicam aos itens e a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que os fabriquem, distribuam, comercializem ou divulguem.

Veja abaixo a lista dos produtos atingidos pela medida:

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  • Kit Detox – Desparasitar – Desinflamar – Desintoxicar – Infantil de 1 a 5 Anos;
  • Kit Detox Desparasitação – Desparasitar – Desinflamar – Desintoxicar;
  • Kit Carvão Pulverizado da Casca do Coco;
  • Carvão Ativado Vegetal da Casca do Coco Premium 120 g;
  • Kit Detox com Quelação;
  • Kit Detox Prevenção | Prata e Ouro Coloidal + Carvão Pulverizado;
  • Kit Composto Emagrecedor para 3 Meses;
  • Ouro Coloidal;
  • Prata Coloidal.

VEJA entrou em contato com a empresa Cris Barden Naturopatia e aguarda retorno. A reportagem será atualizada se houver resposta.

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Anvisa
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