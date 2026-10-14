Anvisa proíbe kit detox irregular que prometia ‘desparasitar’ e desinflamar organismo

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta quarta-feira, 14, diversos produtos sem registro sanitário que eram vendidos com alegações terapêuticas, incluindo ação antifúngica, alívio de dores e fortalecimento de imunidade.

A lista inclui um “kit detox” que promete “desparasitar” e desinflamar o organismo de crianças de 1 a 5 anos de idade. Segundo a resolução, publicada no Diário Oficial da União, todos os produtos são fabricados pela empresa Cris Barden Naturopatia Ltda.

No Brasil, a Anvisa classifica os produtos que compõem esses kits (como sucos, chás, pílulas, shakes ou cápsulas) na categoria de alimentos ou suplementos alimentares. Por lei, esses itens são proibidos de prometer cura, prevenção de doenças ou tratamentos médicos.

“Os itens são divulgados com alegações relacionadas, entre outras, a ações antifúngica, antimicrobiana, anti-inflamatória, ao alívio de dores, à desparasitação, à desintoxicação e ao fortalecimento da imunidade, ou seja, finalidade compatível com medicamento”, afirma a Anvisa, em nota sobre a proibição.

Continua após a publicidade

Na descrição do “kit detox” para crianças de 1 a 5 anos de idade, informações no site da empresa afirmam que “o uso contínuo do produto auxilia na eliminação de resíduos tóxicos, desaparasitação e desinflama o organismo, promovendo uma desintoxicação física, mental e energética”.

O kit inclui dois frascos de “prata frequenciada”, um frasco de “ouro frequenciado” e um frasco de “carvão ativado pulverizado de casca de coco”.

Continua após a publicidade

Com a medida, ficam proibidas a comercialização, distribuição, fabricação e importação dos produtos, além de seu uso e propaganda. As ações de fiscalização se aplicam aos itens e a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que os fabriquem, distribuam, comercializem ou divulguem.

Veja abaixo a lista dos produtos atingidos pela medida:

Continua após a publicidade

Kit Detox – Desparasitar – Desinflamar – Desintoxicar – Infantil de 1 a 5 Anos;

Kit Detox Desparasitação – Desparasitar – Desinflamar – Desintoxicar;

Kit Carvão Pulverizado da Casca do Coco;

Carvão Ativado Vegetal da Casca do Coco Premium 120 g;

Kit Detox com Quelação;

Kit Detox Prevenção | Prata e Ouro Coloidal + Carvão Pulverizado;

Kit Composto Emagrecedor para 3 Meses;

Ouro Coloidal;

Prata Coloidal.

VEJA entrou em contato com a empresa Cris Barden Naturopatia e aguarda retorno. A reportagem será atualizada se houver resposta.