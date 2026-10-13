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Saúde

Anvisa proíbe implantes hormonais estéreis e determina apreensão de tirzepatida irregular

Segundo agência, implantes eram vendidos sem prescrição médica individualizada, enquanto empresa que produzia tirzepatida em pó descumpriu ordem anterior

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 17h00
Mão com luva azul segurando um pequeno implante contraceptivo em formato de bastão, contra um fundo verde escuro
Anvisa identificou irregularidades em todos os implantes hormonais estéreis produzidos pela empresa MC Legacy Lab Produtos Médicos e Farmacêuticos (Reprodução/Getty Images)
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta terça-feira, 13, a venda e o uso de todos os implantes hormonais estéreis produzidos pela empresa MC Legacy Lab Produtos Médicos e Farmacêuticos.

Segundo a medida, publicada no Diário Oficial da União, a companhia fazia a manipulação de produtos não autorizados pela agência, além de promover a venda e a entrega dos itens sem prescrição médica individualizada, na contramão do que prevê a legislação sanitária.

Outra irregularidade identificada pelo órgão foi a liberação e envio dos implantes antes da conclusão dos testes de esterilidade e de endotoxinas. Esses testes são necessários para garantir a segurança do produto. A resolução da Anvisa proíbe a manipulação e a divulgação dos itens.

Tirzepatida

Em outra resolução publicada nesta terça-feira, 13, o órgão também determinou a apreensão de um lote do medicamento tirzepatida produzido pela Farmausa Pharmaceutical Ltda. Ele era comercializado na forma física de pó liofilizado. Veja abaixo o número do lote:

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  • Lote HXTZ251015.

Segundo a agência, a empresa descumpriu uma determinação anterior da Anvisa que havia determinado a destruição do medicamento de uso magistral, nomenclatura que se refere à farmácia de manipulação. Com a medida, o produto não pode ser vendido, distribuído, manipulado nem utilizado.

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A tirzepatida é o princípio ativo do Mounjaro, um medicamento desenvolvido pela farmacêutica Eli Lilly. Ele é indicado para o tratamento da diabetes tipo 2 e da obesidade.

A Anvisa permite, sob regras específicas, a manipulação individualizada da tirzepatida sintética com receita médica. No entanto, isso exige que o Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) tenha procedência regular, rastreabilidade e controle de qualidade por lote.

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Recentemente, o órgão determinou a apreensão e proibição de lotes específicos de tirzepatida em pó e de canetas sem registro oficial, como de marcas irregulares ou fora das normas.

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