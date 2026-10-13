Anvisa proíbe implantes hormonais estéreis e determina apreensão de tirzepatida irregular

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta terça-feira, 13, a venda e o uso de todos os implantes hormonais estéreis produzidos pela empresa MC Legacy Lab Produtos Médicos e Farmacêuticos.

Segundo a medida, publicada no Diário Oficial da União, a companhia fazia a manipulação de produtos não autorizados pela agência, além de promover a venda e a entrega dos itens sem prescrição médica individualizada, na contramão do que prevê a legislação sanitária.

Outra irregularidade identificada pelo órgão foi a liberação e envio dos implantes antes da conclusão dos testes de esterilidade e de endotoxinas. Esses testes são necessários para garantir a segurança do produto. A resolução da Anvisa proíbe a manipulação e a divulgação dos itens.

Tirzepatida

Em outra resolução publicada nesta terça-feira, 13, o órgão também determinou a apreensão de um lote do medicamento tirzepatida produzido pela Farmausa Pharmaceutical Ltda. Ele era comercializado na forma física de pó liofilizado. Veja abaixo o número do lote:

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Lote HXTZ251015.

Segundo a agência, a empresa descumpriu uma determinação anterior da Anvisa que havia determinado a destruição do medicamento de uso magistral, nomenclatura que se refere à farmácia de manipulação. Com a medida, o produto não pode ser vendido, distribuído, manipulado nem utilizado.

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A tirzepatida é o princípio ativo do Mounjaro, um medicamento desenvolvido pela farmacêutica Eli Lilly. Ele é indicado para o tratamento da diabetes tipo 2 e da obesidade.

A Anvisa permite, sob regras específicas, a manipulação individualizada da tirzepatida sintética com receita médica. No entanto, isso exige que o Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) tenha procedência regular, rastreabilidade e controle de qualidade por lote.

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Recentemente, o órgão determinou a apreensão e proibição de lotes específicos de tirzepatida em pó e de canetas sem registro oficial, como de marcas irregulares ou fora das normas.