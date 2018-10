Anvisa proíbe fabricação e venda de medicamento emagrecedor

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação e a venda do Sibuterol, um medicamento de origem natural que induz o emagrecimento. Fabricado pela empresa Nature Center, a medicação promete acelerar o metabolismo, potencializar o gasto calórico, garantir maior energia e disposição, fornecer ação antioxidante e regular o apetite. De acordo com a resolução, publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União, o anorexígeno está sendo comercializado nos sites do Mercado Livre, Nature Center, e Lojas Americanas, sem registro, notificação ou cadastro na agência.

Segundo a Anvisa, qualquer empresa que produza medicamentos com alegações terapêuticas precisa comprovar sua eficácia e segurança (por meio de estudos) e entrar com pedido de registro junto ao órgão. Por causa disso, as unidades de Sibuterol serão apreendidas e inutilizadas em todo o país.

“Determinar, como medida de interesse sanitário, em todo o território nacional, a proibição da fabricação, distribuição, divulgação e comercialização por loja física ou de forma remota do medicamento denominado ‘Sibuterol'”, estabelece a resolução. Agora, a Anvisa deve abrir uma investigação de ‘infração sanitária’ contra a empresa.

O que diz a empresa

Em resposta à resolução, a Nature Center alega que a formulação do produto está liberada pela Anvisa.

“Em resposta a resolução nº 2861 publicado no Diário Oficial da união na data 18/10/2018, ressaltamos:

1º O produto Sibuterol produzido pela DR Industria e Comercio Importação Exportação Alimentos LTDA CNPJ: 12.925.088/0001-31 e Distribuído pela empresa Nature Center LTDA CNPJ: 17.339.240/0001-18, possui sua formulação liberado pela ANVISA através do registro nº 6.7365.0006.001.9, segundo publicado no Diário Oficial da União do dia 25/06/2018 (Anexo 1).

2º Possuímos Laudo de Análise onde apresentamos toda a composição do produto, resultados de estudos analíticos, armazenamento e conclusão de aprovação.

3º Aproveitamos a oportunidades em função do sucesso de vendas do produtos Sibuterol, identificamos falsificação do produto e ressaltamos que já estamos tomando as medidas judiciais mediante o nosso compromisso em atender todas as normas de qualidade e assim garantindo a satisfação dos nossos clientes.”