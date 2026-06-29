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Saúde

Anvisa proíbe fabricação e determina recolhimento de cosméticos sem registro sanitário; veja lista

Segundo a agência, itens da linha DC Biocosméticos eram vendidos sem regularização sanitária. Além disso, pomada também fazia alegações terapêuticas indevidas

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 09h21 | Atualizado em 29 jun 2026, 09h33
Xampu
Segundo Anvisa, itens estavam sendo comercializados sem a devida regularização sanitária (Reprodução/Reprodução)
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Anvisa proíbe fabricação e determina recolhimento de cosméticos sem registro sanitário; veja lista Priorize VEJA no Google

A linha DC Biocosméticos foi alvo de uma medida da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta segunda-feira, 29. A decisão, publicada no Diário Oficial da União, proíbe a fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso de todos os lotes de xampus, condicionadores, hidratante, loção de limpeza e uma pomada produzidos por diferentes fabricantes.

A resolução também inclui o recolhimento dos produtos. Segundo a Anvisa, os itens estavam sendo fabricados e comercializados sem a devida regularização sanitária, desrespeitando a legislação.

Os produtos atingidos pela medida são:

  • Shampoo em Barra Anticaspa DC Biocosméticos;
  • Pomada Alívio da Pele DC Biocosméticos;
  • Loção de Limpeza Suave DC Biocosméticos;
  • Biohidratante Restaurador Probiótico DC Biocosméticos;
  • Condicionador Suave Bondade DC Biocosméticos;
  • Shampoo Limpeza Suave Ternura DC Biocosméticos.
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No caso da Pomada Alívio da Pele DC Biocosméticos, a Anvisa também apontou que o produto foi enquadrado como cosmético, mas sua embalagem atribui ao item “propriedades terapêuticas”, o que requer uma forma distinta de regularização.

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A resolução também determina a apreensão de todos os cosméticos da linha rotulados como fabricados pela empresa ATSUM Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. A empresa, segundo a agência, encerrou suas atividades em dezembro de 2019, o que caracteriza o uso indevido de seus dados cadastrais no rótulo dos produtos.

A orientação da Anvisa é que os consumidores suspendam o uso dos produtos afetados e busquem o fabricante ou o ponto de venda para esclarecer como proceder à devolução.

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