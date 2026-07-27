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Anvisa proíbe creme para cabelos e outros produtos irregulares; saiba marcas

Creme relaxante, fibra capilar e produto mata mofo estão entre os itens proibidos pela agência nesta segunda-feira (27)

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 12h04 | Atualizado em 28 jul 2026, 15h40
Mulher com cabelos longos e molhados, curvada para frente, com as mãos em concha para pegar água no chuveiro
Anvisa proíbe creme relaxante, fibra capilar e produto mata mofo (Getty Images/Reprodução)
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta segunda-feira, 27, a comercialização de três produtos sem registro ou notificação exigidos pelo órgão. Os itens não podem ser fabricados, distribuídos, divulgados nem utilizados.

Uma das medidas envolve todos os lotes do Creme Relaxante Miss Hidrat para uso Líquido Ativador Guanidina fabricados a partir de 20 de dezembro de 2023. Segundo a Anvisa, o produto é fabricado pela empresa Anaber Cosméticos Indústria e Comércio Ltda. e deverá ser recolhido.

O alvo de uma outra resolução é a Fibra Capilar Full Hair Instantly. A medida também determina a apreensão e proíbe a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso de todos os lotes do cosmético que, segundo a Anvisa, é produzido por empresa desconhecida, o que impede a verificação de sua origem e das condições de fabricação.

O mesmo motivo levou à proibição de todos os lotes do produto Mata Mofo Eurodecor. Segundo a Anvisa, não havia identificação de fabricante regularizado para o item.

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A agência alerta que produtos sem registro ou notificação podem não ter passado por avaliações de segurança, qualidade e eficácia exigidas antes de chegar ao consumidor. A comercialização de produtos proibidos configura infração sanitária e pode resultar em medidas administrativas, como apreensão e aplicação de penalidades.

Consumidores que possuam algum dos produtos devem interromper o uso e podem denunciar irregularidades à Anvisa por meio dos canais oficiais do órgão.

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