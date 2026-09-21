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Saúde

Anvisa proíbe água sanitária e cosméticos que prometem ‘rejuvenescimento’

Enquanto produtos de limpeza eram vendidos sem registro, cosméticos têm características que induzem ao uso invasivo, segundo a agência; saiba as marcas

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 15h23
Caixa branca e azul de Smart EXO Skin Pro, fluido facial e corporal antirrugas, com um frasco pequeno de 3ml ao lado
Produtos indevidos: Anvisa proíbe três cosméticos irregulares produzidos pela empresa Klug Industria Química e de Cosméticos Ltda. (Reprodução/Getty Images)
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta segunda-feira, 21, a fabricação de produtos de limpeza e cosméticos irregulares.

Uma das ações de fiscalização se refere aos produtos saneantes da marca D Casa, que, segundo a agência, eram comercializados sem registro sanitário. A medida, publicada no Diário Oficial da União, se refere a todos os saneantes e opções de água sanitária da marca.

Os itens são fabricados pela empresa Fórmula Química Indústria Comércio e Distribuidora Ltda. Com a medida, eles não podem mais ser fabricados, distribuídos, divulgados, vendidos ou utilizados.

Cosméticos irregulares

Na mesma decisão, a Anvisa também proibiu o uso de três cosméticos produzidos pela empresa Klug Industria Química e de Cosméticos Ltda. Um deles é um fluido facial e corporal que promete promover regeneração e rejuvenescimento da pele. Ele é apresentado em ampolas, com caixa com 5 unidades de 3 ml.

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O outro é um flaconete em conta-gotas concentrado que afirma clarear marcas, uniformizar o tom da pele, reduzir linhas e rugas, melhorar a textura e a luminosidade da pele. Já o terceiro foi desenvolvido para melhorar a firmeza e a textura, além de promover hidratação e luminosidade.

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Segundo a agência, os produtos foram indevidamente registrados como cosméticos, já que eles possuem características que induzem ao uso invasivo.

Os itens atingidos pela proibição são:

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  • Smart Exo Skin Pro – Smart GR;
  • Smart Hyaluclar Micro – Smart GR;
  • Smart Mesoeffect Micro – Smart GR.

Orientações da Anvisa na hora de comprar saneantes

Todos os produtos usados na limpeza e conservação de ambientes (casas, escritórios, lojas e hospitais) são considerados saneantes. Detergente líquido, sabão em pó, água sanitária e desinfetante são alguns exemplos.

No documento “Orientações para os consumidores de saneantes“, a Anvisa orienta o consumidor que todo saneante deve ter as seguintes informações no rótulo:

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  • O nome do fabricante ou importador, com endereço completo, telefone e também o nome do técnico responsável pelo produto;
  • A frase “Produto notificado na Anvisa/MS” ou número do registro no Ministério da Saúde;
  • A frase “Antes de usar, leia as instruções do rótulo”, para que você saiba como usá-lo;
  • Avisos sobre os perigos e informações de primeiros socorros;
  • O número de telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC);
  • Caso esteja escrito no rótulo “PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO” ou “USO PROFISSIONAL”, este produto somente poderá ser utilizado por profissional habilitado.

O rótulo não pode estar rasgado, descolado da embalagem, manchado ou com letras que não permitam a leitura. Além disso, a agência recomenda não comprar nem usar:

  • Saneantes vendidos por ambulantes em carros, peruas ou caminhões;
  • Saneantes vendidos em garrafas de refrigerante e outras bebidas;
  • Produtos que não tenham data de fabricação, prazo de validade e número de lote;
  • Produtos que estejam em grandes volumes (barris, bombonas ou tonéis) e que são passados para outra embalagem no momento da compra.
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