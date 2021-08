Anvisa pede à Pfizer dados sobre terceira dose em pessoas imunodeprimidas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) solicitou hoje à Pfizer o encaminhamento de informações sobre estudos que estão sendo feitos para investigar a eficácia de uma terceira dose da vacina fabricada pela empresa americana. A decisão foi anunciada no mesmo dia em que a Food And Drug Administration (FDA), agência americana responsável pela aprovação de remédios, liberou a aplicação da terceira dose do imunizante para indivíduos imunossuprimidos, como pacientes em tratamento de câncer ou transplantados.

Em nota, a Anvisa também anunciou que pretende se reunir com representantes da Pfizer para “aprofundamento da discussão sobre terceira dose ou doses de reforço da vacina” com o objetivo de entender melhor o que levou o FDA a tomar a decisão. A empresa já se prontificou a enviar os documentos pedidos e também a participar das discussões sobre uma terceira dose a pacientes imunossuprimidos.

Confira o avanço da vacinação no Brasil:

