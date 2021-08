Anvisa pede à Janssen informações sobre uso de dose de reforço

Representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da farmacêutica Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson, reuniram-se nesta sexta-feira, 27, para discutir a troca de informações sobre o uso da dose de reforço da vacina contra a Covid-19.

A Anvisa solicitou da empresa o compartilhamento dos estudos realizados sobre a aplicação dessa proteção adicional. Os integrantes do órgão pediram que o repasse de informações ocorra à medida que sejam concluídos, no processo chamado de submissão contínua.

Segundo comunicado da agência, o objetivo é coletar subsídios para avaliar as possibilidades e a demanda por uma dose de reforço no caso do imunizante. Essas informações podem auxiliar no possível replanejamento do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Diferentemente de outras vacinas, a Janssen tem o ciclo vacinal completo somente com uma dose, e não com duas.

Pfizer

Representantes da Anvisa também se reuniram com integrantes da farmacêutica Pfizer para dar continuidade à troca de informações sobre a terceira dose do imunizante. Foram apresentados e compilados os dados que são públicos, sem novas informações por parte do laboratório.

A Anvisa deseja reunir dados tanto de testes da própria Pfizer quanto de pesquisas realizadas por instituições públicas e privadas para avançar na análise sobre a necessidade e conveniência sobre a injeção de reforço.

(com Agência Brasil)