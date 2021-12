Anvisa passa a exigir comprovante de vacina contra Covid-19 em aeroportos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) iniciou a exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para viajantes que chegam ao Brasil, cumprindo determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). A agência informou que notificou seus postos de fronteira, principalmente aeroportos, ao longo desta segunda-feira, 13, e que faz ajustes em casos pontuais de passageiros que estavam em deslocamento quando decisão foi anunciada.

Segundo a Anvisa, a análise desses casos tem como objetivo evitar prejuízos aos viajantes, pois a medida foi adotada de forma imediata e não houve tempo para a realização de adequações.

“A agência aguarda, também, a edição de portaria Interministerial com maior detalhamento das regras para a entrada de viajantes no Brasil, a fim de que possa realizar as adequações operacionais que se fizerem necessárias”, informou.

No último sábado, 11, o ministro do STF Luis Roberto Barroso determinou a obrigatoriedade da apresentação do passaporte da vacina para pessoas que chegam ao Brasil. A decisão ocorreu em meio a um conflito entre a Anvisa e o governo federal para a adoção de medidas para evitar novas ondas de infecções diante da chegada da nova variante ômicron.

Na última sexta-feira, 10, com um ataque hacker que tirou do ar dados sobre vacinação no país, o Ministério da Saúde decidiu adiar por uma semana uma portaria sobre a entrada de viajantes.

Amarelas On Air: Kassab vê Lula garantido no 2° turno e Bolsonaro em ‘queda livre’