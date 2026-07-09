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Saúde

Anvisa manda recolher suplementos de cúrcuma e feno-grego; veja quais são

Agência afirma ter encontrado problemas na comprovação dos ingredientes e fornecedores envolvidos na fabricação dos suplementos

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 14h06 | Atualizado em 10 jul 2026, 14h36
Cápsulas amarelas translúcidas, algumas com pó visível, espalhadas sobre uma superfície branca texturizada, com sombras alongadas
Cúrcuma: ingrediente cada vez mais presente em suplementos (Getty Images/Reprodução)
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Anvisa manda recolher suplementos de cúrcuma e feno-grego; veja quais são Priorizar nos meus resultados Google

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quinta-feira, 9, o recolhimento dos suplementos alimentares “Fenogrego” e “Cúrcuma Plus“, produzidos pela empresa Alivemed Soluções em Saúde Ltda. A medida também suspende a venda, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso dos produtos.

A resolução, publicada no Diário Oficial da União, afirma que a agência encontrou problemas na comprovação dos ingredientes e fornecedores envolvidos na fabricação dos dois suplementos, “com indícios de composição em desacordo com os requisitos estabelecidos pela regulamentação sanitária”.

No caso do “Cúrcuma Plus”, a agência afirma que a empresa não conseguiu demonstrar que utilizou a forma de cúrcuma autorizada para suplementos alimentares. Em vez de apresentar documentos referentes ao ingrediente previsto na norma da Anvisa, forneceu um certificado de análise de uma substância diferente.

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Ou seja, a documentação não comprova que o produto contém exatamente o ingrediente aprovado pelo órgão.

Já no caso do “Fenogrego”, o problema foi a origem da matéria-prima. A empresa teria utilizado feno-grego de um fabricante diferente daquele que serviu de base para a autorização sanitária do ingrediente.

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Nesses casos, é preciso demonstrar que a matéria-prima do novo fornecedor é tecnicamente equivalente ou obter uma avaliação regulatória que inclua esse fabricante. Como essa comprovação não foi apresentada, a Anvisa considerou que não havia garantia de que o ingrediente atendia aos requisitos exigidos.

Em nota a VEJA, a empresa Alivemed afirmou que já tomou conhecimento da medida publicada pela Anvisa e está adotando todas as providências cabíveis, em cumprimento às determinações da agência.

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“A empresa reforça que preza pela qualidade, segurança e transparência em todos os seus processos, mantendo diálogo com seus fornecedores, responsáveis técnicos e órgãos competentes para realizar as adequações necessárias. É importante esclarecer que os apontamentos publicados se restringem aos produtos Cúrcuma Plus e Fenogrego e estão relacionados exclusivamente a adequações regulatórias e documentais de constituintes específicos utilizados nas fórmulas”, diz o comunicado.

A empresa acrescentou que a medida “não foi motivada por relatos de problemas de saúde ou efeitos adversos relacionados aos produtos citados”.

“Mesmo assim, em respeito às normas vigentes e ao compromisso com seus clientes, a empresa suspendeu a comercialização dos produtos mencionados e já está conduzindo o recolhimento e os demais procedimentos exigidos para regularização documental e revisão técnica junto aos responsáveis envolvidos”, afirmou, ressaltando ainda que os demais produtos da linha Alivemed não são objeto da medida publicada e seguem disponíveis normalmente.

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Anvisa define limites de dose para a cúrcuma em suplementos e exige alerta

Em abril deste ano, uma resolução da Anvisa determinou, entre outros pontos, limites de dosagem e a obrigatoriedade de alertas sobre riscos nos rótulos de suplementos com cúrcuma.

A decisão engloba substâncias derivadas da Curcuma longa, especialmente a curcumina e os tetraidrocurcuminoides, amplamente explorados pela indústria de suplementos.

A medida ocorre após avaliações internacionais identificarem casos suspeitos de toxicidade hepática associados ao consumo de suplementos com cúrcuma, sobretudo em versões mais concentradas.

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Pela primeira vez, esses compostos passam a ter uma faixa de consumo delimitada: a norma estabelece um mínimo de 80 mg por dia de curcuminoides totais e fixa limites máximos — 130 mg para curcumina e 120 mg para tetraidrocurcuminoides.

A Anvisa também passa a exigir que produtos com esses compostos tragam avisos no rótulo, informando que não devem ser consumidos por gestantes, lactantes, crianças ou pessoas com doenças hepáticas, biliares ou úlceras gástricas. Também orienta que indivíduos em uso de medicamentos ou com enfermidades consultem um médico antes do consumo.

Recomendações ao comprar um suplemento alimentar

A Anvisa tem uma página dedicada aos suplementos alimentares com explicações sobre rótulos, benefícios comprovados e cuidados com propagandas enganosas. E dá as seguintes dicas:

  • Busque orientação com um profissional de saúde: ele poderá avaliar suas necessidades e indicar o produto mais adequado para você
  • Compre com segurança: adquira suplementos apenas em lojas físicas ou sites confiáveis
  • Siga as orientações: consuma o suplemento alimentar como o profissional indicou, respeitando a dose e o tempo de uso recomendados
  • Observe seu corpo: se perceber algum efeito diferente ou inesperado, avise o profissional de saúde e peça novas orientações
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TAGS:
Alimentação
Anvisa
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