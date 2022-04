Anvisa manda recolher novos lotes de chocolates da Ferrero

Nesta quinta-feira 28, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) identificou mais chocolates da Ferrero suspeitos de contaminação por salmonella e mandou a empresa Bercom Produtos Alimentícios recolher todos os lotes de 11 produtos importados da Bélgica.

Salmonella, ou Salmonellose, é uma doença provocada por uma bactéria que causa intoxicação alimentar e em casos raros, graves infecções e morte. Mesmo o chocolate não sendo a ​principal fonte de transmissão, a bactéria pode contaminar o grão de cacau, ficando ali até o processo final do doce.

Segundo a Anvisa, o pedido de recolhimento voluntário desses produtos foi protocolado pela própria Ferrero, que diz não importar do país europeu. De acordo com o grupo italiano, outras empresas realizam essa importação de maneira independente, sem qualquer vínculo ou relação comercial com a companhia.

Na semana passada, a Anvisa determinou a proibição da comercialização ou importação de produtos Ferrero produzidos na Bélgica, recolhidos em outros países. Também proibiu a venda do chocolate branco de 200g da linha Schoko-Bons no Brasil, importado pela empresa Terra Nova Trading.

Em seu site, a Anvisa recomenda que as pessoas verifiquem a procedência do produto no verso da embalagem. Se for produzido na Bélgica, orienta a entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da Ferrero, para que a companhia realize o recolhimento.

Na Bélgica, a AFSCA (Agência Belga de Segurança Alimentar) anunciou no dia 8 de abril o fechamento de uma fábrica de chocolates Kinder, após um surto de salmonella em vários países do continente europeu.