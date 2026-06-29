Anvisa manda recolher e suspende uso de lote de repelente após falha em teste

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta segunda-feira, 29, a suspensão da comercialização, da distribuição e do uso, além do recolhimento voluntário, do lote 61/411 do Repelente Mavaro. A medida não se aplica aos demais lotes do produto.

A decisão, publicada no Diário Oficial da União, informa que um teste laboratorial apontou resultado insatisfatório para o IR3535, substância utilizada na formulação de repelentes cuja finalidade é manter mosquitos e outros insetos afastados, contribuindo para a prevenção de picadas.

Ou seja, segundo a Anvisa, esse lote pode não garantir a eficácia esperada na proteção contra insetos.

De acordo com a Resolução-RE nº 2.570/2026, o produto apresentou resultado insatisfatório no ensaio que avalia a concentração do IR3535, conforme o Laudo de Análise Fiscal Definitivo nº 458.1P.0/2026, emitido pelo Instituto Adolfo Lutz, laboratório oficial de saúde pública do Estado de São Paulo.

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Consumidores devem verificar o número do lote na embalagem e interromper o uso caso o produto pertença ao lote afetado. A orientação da Anvisa é procurar o fabricante para obter informações sobre a devolução ou substituição do produto. O produto é fabricado pela Mavaro Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.

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