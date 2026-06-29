Anvisa manda recolher e suspende uso de lote de repelente após falha em teste
Segundo agência, teste feito com lote do Repelente Mavaro apontou resultado insatisfatório para um princípio ativo responsável pela proteção contra insetos
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta segunda-feira, 29, a suspensão da comercialização, da distribuição e do uso, além do recolhimento voluntário, do lote 61/411 do Repelente Mavaro. A medida não se aplica aos demais lotes do produto.
A decisão, publicada no Diário Oficial da União, informa que um teste laboratorial apontou resultado insatisfatório para o IR3535, substância utilizada na formulação de repelentes cuja finalidade é manter mosquitos e outros insetos afastados, contribuindo para a prevenção de picadas.
Ou seja, segundo a Anvisa, esse lote pode não garantir a eficácia esperada na proteção contra insetos.
De acordo com a Resolução-RE nº 2.570/2026, o produto apresentou resultado insatisfatório no ensaio que avalia a concentração do IR3535, conforme o Laudo de Análise Fiscal Definitivo nº 458.1P.0/2026, emitido pelo Instituto Adolfo Lutz, laboratório oficial de saúde pública do Estado de São Paulo.
Consumidores devem verificar o número do lote na embalagem e interromper o uso caso o produto pertença ao lote afetado. A orientação da Anvisa é procurar o fabricante para obter informações sobre a devolução ou substituição do produto. O produto é fabricado pela Mavaro Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.