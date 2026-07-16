Dia do Cliente VEJA: 4 revistas impressas a partir de R$ 32,90/mês. Assine agora!
Saúde

Anvisa manda recolher dois lotes da água Mamba Water após contaminação por bactéria; saiba quais são

Empresa identificou a presença de bactéria em testes de rotina; microrganismo é o mesmo detectado em lotes de produtos Ypê e água Crystal

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 08h57 | Atualizado em 16 jul 2026, 18h57
Lata de alumínio branca de Mamba Water, água mineral natural sem gás, 350ml, com logo de cabeça de cobra em círculo azul claro
Anvisa manda recolher dois lotes da água Mamba Water (Reprodução/Reprodução)
Continua após publicidade
Anvisa manda recolher dois lotes da água Mamba Water após contaminação por bactéria; saiba quais são Priorizar nos meus resultados Google

A presença de bactérias em dois lotes da água mineral sem gás Mamba Water levou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a determinar o recolhimento dos produtos nesta quinta-feira, 16.

A medida, publicada no Diário Oficial da União, determina o recolhimento voluntário e a suspensão da comercialização, distribuição e uso das latas de 350 ml dos lotes 13 e 14, fabricados nos dias 3 e 4 de abril de 2026. A agência orienta que esses lotes não devem ser consumidos.

Segundo a Anvisa, a bactéria foi encontrada pela própria fabricante da Mamba Water, a HNK BR Indústria de Bebidas Ltda., durante análises de rotina do controle de qualidade. A empresa comunicou o problema à agência reguladora, que determinou o recolhimento dos lotes como medida preventiva.

Em comunicado oficial publicado em seu perfil no Instagram, a Mamba Water reforçou que a ocorrência é “pontual, restrita aos lotes com final 13 e 14, fabricados em 3.4.2026 e 4.4.2026, com validade até 3.4.2027 e 4.4.2027”.

Siga
Continua após a publicidade

“Não há registro de reclamações ou de qualquer impacto à saúde de consumidores nos canais de atendimento, nem de impacto em outros produtos da marca”, afirma a marca.

Ainda segundo a empresa, aproximadamente 82% do volume dos lotes envolvidos já foi preventivamente bloqueado, permanecendo fora de circulação comercial. As medidas corretivas aplicáveis também já foram adotadas junto à fornecedora do produto (veja comunicado na íntegra no final da matéria).

Continua após a publicidade

Bactéria encontrada é a mesma detectada em produtos Ypê e na água Crystal

A bactéria identificada é a Pseudomonas aeruginosa, a mesma bactéria que foi encontrada em mais de 100 lotes de produtos da Ypê em abril e, em junho, em um lote da água mineral Crystal.

Trata-se de um microrganismo amplamente distribuído no meio ambiente e capaz de sobreviver em água, solo e superfícies úmidas. Em pessoas saudáveis, sua presença costuma representar baixo risco, mas quem tem o sistema imunológico comprometido, como idosos, recém-nascidos e pacientes hospitalizados corre o risco de ter infecções potencialmente graves. É por isso que ele é considerado “oportunista”.

Entre as doenças associadas à bactéria estão infecções urinárias, respiratórias, da corrente sanguínea e de feridas, além de infecções nos olhos e nos ouvidos. Em ambientes hospitalares, a Pseudomonas aeruginosa é uma das principais causas de infecções relacionadas à assistência à saúde e chama atenção por sua elevada resistência a diversos antibióticos.

Continua após a publicidade

Posicionamento da marca

Comunicamos, como medida preventiva, o recolhimento voluntário dos lotes 13 e 14 da água mineral sem gás em lata, 350ml, marca MAMBA WATER, envasados em unidade autorizada da fornecedora Bebidas Poty S.A, regularizada perante a autoridade de vigilância sanitária em 19.12.2023.

Continua após a publicidade

A iniciativa ocorre após a identificação, em análises de controle de rotina, de resultado fora do padrão microbiológico esperado, com a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa no produto. Trata-se de ocorrência pontual, restrita aos lotes com final 13 e 14, fabricados em 3.4.2026 e 4.4.2026, com validade até 3.4.2027 e 4.4.2027. Não há registro de reclamações ou de qualquer impacto à saúde de consumidores nos canais de atendimento, nem de impacto em outros produtos da marca. Até o momento, aproximadamente 82% do volume dos lotes envolvidos já foi preventivamente bloqueado, permanecendo fora de circulação comercial. As medidas corretivas aplicáveis já foram adotadas junto à fornecedora do produto.

Embora não haja registros de eventos adversos à saúde associados a esses lotes, em casos específicos, seu consumo pode eventualmente representar risco à saúde. Em pessoas saudáveis, o risco é baixo, sem maiores complicações à saúde. Em indivíduos com sistema imunológico comprometido, especialmente pessoas imunossuprimidas e/ou portadoras de doenças preexistentes, há risco maior de agravo à saúde, demandando assistência médica.

Continua após a publicidade

Por isso, comprometida com o cuidado, a segurança e a confiança do consumidor, a MAMBA WATER, da marca da Hnk Br Indústria de Bebidas Ltda, responsável pelo produto, orienta que consumidores que possuam unidades dos lotes 13 e 14 não consumam o produto e entrem em contato para solicitar o respectivo reembolso. O contato pode ser realizado com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), a partir de 16 de julho de 2026, pelo e-mail contato@mambawater.com.br ou pelo telefone 0800 888 1090, de segunda a sábado, das 9h às 21h. Para mais informações, acesse https://www.mambawater.com.br. A MAMBA WATER afirma que este recall não representa qualquer custo ao consumidor e reitera o seu comprometimento com a saúde e segurança dos seus clientes.”

Detergentes, Ozempic e mais: por dentro das operações da Anvisa

Publicidade
TAGS:
água
Anvisa
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).