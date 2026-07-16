Anvisa manda recolher dois lotes da água Mamba Water após contaminação por bactéria; saiba quais são

A presença de bactérias em dois lotes da água mineral sem gás Mamba Water levou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a determinar o recolhimento dos produtos nesta quinta-feira, 16.

A medida, publicada no Diário Oficial da União, determina o recolhimento voluntário e a suspensão da comercialização, distribuição e uso das latas de 350 ml dos lotes 13 e 14, fabricados nos dias 3 e 4 de abril de 2026. A agência orienta que esses lotes não devem ser consumidos.

Segundo a Anvisa, a bactéria foi encontrada pela própria fabricante da Mamba Water, a HNK BR Indústria de Bebidas Ltda., durante análises de rotina do controle de qualidade. A empresa comunicou o problema à agência reguladora, que determinou o recolhimento dos lotes como medida preventiva.

Em comunicado oficial publicado em seu perfil no Instagram, a Mamba Water reforçou que a ocorrência é “pontual, restrita aos lotes com final 13 e 14, fabricados em 3.4.2026 e 4.4.2026, com validade até 3.4.2027 e 4.4.2027”.

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“Não há registro de reclamações ou de qualquer impacto à saúde de consumidores nos canais de atendimento, nem de impacto em outros produtos da marca”, afirma a marca.

Ainda segundo a empresa, aproximadamente 82% do volume dos lotes envolvidos já foi preventivamente bloqueado, permanecendo fora de circulação comercial. As medidas corretivas aplicáveis também já foram adotadas junto à fornecedora do produto (veja comunicado na íntegra no final da matéria).

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Bactéria encontrada é a mesma detectada em produtos Ypê e na água Crystal

A bactéria identificada é a Pseudomonas aeruginosa, a mesma bactéria que foi encontrada em mais de 100 lotes de produtos da Ypê em abril e, em junho, em um lote da água mineral Crystal.

Trata-se de um microrganismo amplamente distribuído no meio ambiente e capaz de sobreviver em água, solo e superfícies úmidas. Em pessoas saudáveis, sua presença costuma representar baixo risco, mas quem tem o sistema imunológico comprometido, como idosos, recém-nascidos e pacientes hospitalizados corre o risco de ter infecções potencialmente graves. É por isso que ele é considerado “oportunista”.

Entre as doenças associadas à bactéria estão infecções urinárias, respiratórias, da corrente sanguínea e de feridas, além de infecções nos olhos e nos ouvidos. Em ambientes hospitalares, a Pseudomonas aeruginosa é uma das principais causas de infecções relacionadas à assistência à saúde e chama atenção por sua elevada resistência a diversos antibióticos.

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Posicionamento da marca

“Comunicamos, como medida preventiva, o recolhimento voluntário dos lotes 13 e 14 da água mineral sem gás em lata, 350ml, marca MAMBA WATER, envasados em unidade autorizada da fornecedora Bebidas Poty S.A, regularizada perante a autoridade de vigilância sanitária em 19.12.2023.

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A iniciativa ocorre após a identificação, em análises de controle de rotina, de resultado fora do padrão microbiológico esperado, com a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa no produto. Trata-se de ocorrência pontual, restrita aos lotes com final 13 e 14, fabricados em 3.4.2026 e 4.4.2026, com validade até 3.4.2027 e 4.4.2027. Não há registro de reclamações ou de qualquer impacto à saúde de consumidores nos canais de atendimento, nem de impacto em outros produtos da marca. Até o momento, aproximadamente 82% do volume dos lotes envolvidos já foi preventivamente bloqueado, permanecendo fora de circulação comercial. As medidas corretivas aplicáveis já foram adotadas junto à fornecedora do produto.

Embora não haja registros de eventos adversos à saúde associados a esses lotes, em casos específicos, seu consumo pode eventualmente representar risco à saúde. Em pessoas saudáveis, o risco é baixo, sem maiores complicações à saúde. Em indivíduos com sistema imunológico comprometido, especialmente pessoas imunossuprimidas e/ou portadoras de doenças preexistentes, há risco maior de agravo à saúde, demandando assistência médica.

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Por isso, comprometida com o cuidado, a segurança e a confiança do consumidor, a MAMBA WATER, da marca da Hnk Br Indústria de Bebidas Ltda, responsável pelo produto, orienta que consumidores que possuam unidades dos lotes 13 e 14 não consumam o produto e entrem em contato para solicitar o respectivo reembolso. O contato pode ser realizado com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), a partir de 16 de julho de 2026, pelo e-mail contato@mambawater.com.br ou pelo telefone 0800 888 1090, de segunda a sábado, das 9h às 21h. Para mais informações, acesse https://www.mambawater.com.br. A MAMBA WATER afirma que este recall não representa qualquer custo ao consumidor e reitera o seu comprometimento com a saúde e segurança dos seus clientes.”

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