Anvisa libera lotes de lava-louças e desinfetantes da Ypê fabricados a partir de novembro de 2025

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou nesta sexta-feira, 16, os produtos de lote com final 1 da marca Ypê produzidos a partir de 1º de novembro de 2025.

Os itens haviam sido suspensos por irregularidades em abril. Em comunicado, a agência informou que a medida foi adotada “depois da apresentação, pela empresa, de laudos satisfatórios para todos os lotes de detergentes e desinfetantes produzidos nos meses de novembro e dezembro de 2025″.

Veja abaixo a lista de lava-louças (detergentes), desinfetantes e lava-roupas liberados:

Lava-louças com enzimas ativas Ypê;

Lava-louças Ypê;

Lava-louças concentrado Ypê Green;

Lava-louças Ypê toque suave;

Desinfetante Bak Ypê;

Desinfetante Pinho Ypê.

Segundo a resolução, publicada no Diário Oficial da União, a restrição continua em vigor para os produtos de lote com final 1 fabricados até 31 de outubro de 2025.

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Produtos fabricados a partir de janeiro de 2026 também foram liberados

Em junho, a Anvisa também liberou detergentes e desinfetantes de lote com final 1 da marca Ypê fabricados a partir de 1º de janeiro de 2026.

Na ocasião, a agência informou que a medida considerou a “apresentação, pela empresa, de laudos satisfatórios para todos os lotes de detergentes e desinfetantes produzidos este ano”. Os itens também haviam sido suspensos por irregularidades no início de maio.

Veja abaixo a lista de detergentes e desinfetantes liberados na ocasião:

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Lava-louças com enzimas ativas Ypê

Lava-louças Ypê

Lava-louças concentrado Ypê Green

Lava-louças Ypê toque suave

Bak Ypê

Pinho Ypê

Liberação da fábrica

No fim de maio, a Anvisa anunciou que a fábrica de Amparo poderia voltar a produzir os produtos de limpeza, porque uma nova inspeção realizada no local constatou que as principais adequações necessárias para correção de problemas foram realizadas.

Além disso, a empresa apresentou, na ocasião, um plano de ação para cumprir os 76 requisitos sanitários identificados na fiscalização que levou à suspensão.

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Contaminação dos produtos da Ypê

Em inspeção realizada em abril, agentes de vigilância sanitária detectaram a contaminação pela bactéria Pseudomonas aeruginosa em produtos com lote final 1 da marca Ypê.

Essa bactéria é comum no ambiente, mas pode causar infecções, inclusive graves, nos pulmões, na corrente sanguínea, no trato urinário em indivíduos imunossuprimidos, como pacientes em tratamento contra o câncer, pessoas que vivem com HIV e transplantados, assim como populações mais vulneráveis, caso de recém-nascidos e idosos.