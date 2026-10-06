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Saúde

Anvisa libera fabricação de produtos de limpeza da Unilever após reinspeção sanitária

Segundo a agência, medida se deu após correção das irregularidades registradas no mês de agosto

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 14h03 | Atualizado em 7 out 2026, 14h14
Fachada de um prédio branco com vários logotipos de marcas como OMO, Comfort, Brilhante, Clear, TRESemmé, Dove, Seda, Rexona, Lux e Fofo Surf. Há janelas escuras no andar superior e plantas em vasos na frente
Fachada da sede da fábrica da Unilever em Vinhedo, no interior de São Paulo, em 2025 (Prefeitura de Vinhedo/Divulgação)
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Anvisa libera fabricação de produtos de limpeza da Unilever após reinspeção sanitária Priorize VEJA no Google

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou a fabricação de todos os produtos de limpeza na unidade da Unilever localizada em Vinhedo, no interior de São Paulo. A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira, 6.

Segundo a agência, a liberação se deu após reinspeção sanitária, realizada no período de 29 de setembro a 1º de outubro, que verificou a correção das irregularidades registradas no mês de agosto.

Uma inspeção realizada pelo órgão entre os dias 24 e 28 de agosto havia identificado falhas no controle de qualidade da unidade. Na ocasião, a produção foi suspensa com o objetivo de verificar lotes de produtos que seriam oferecidos aos consumidores e assegurar que não ofereciam riscos à saúde.

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A medida, classificada como preventiva, não incluía o recolhimento de produtos à venda. Em nota enviada à época, a Unilever informou que estava colaborando com a Anvisa e considerava os apontamentos “parte importante para a evolução contínua de seus processos produtivos”.

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Com a liberação, a agência revogou a suspensão da fabricação de produtos de limpeza na unidade de Vinhedo.

Fiscalização às empresas de produtos de limpeza

A inspeção faz parte de ações de fiscalização sanitária de empresas de saneantes, que fabricam produtos de limpeza, desinfecção e conservação de ambientes com o objetivo de garantir a qualidade e segurança dos produtos.

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“Em 2026, já foram realizadas sete inspeções em fabricantes, incluindo quatro dos maiores fabricantes do Brasil”, informou a Anvisa em nota sobre o assunto.

Neste ano, a Anvisa proibiu, no início de maio, a venda e uso de detergentes, lava-roupas líquidos e desinfetantes do lote com final 1 da marca Ypê após encontrar irregularidades na fábrica e contaminação pela bactéria Pseudomonas aeruginosa.

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No final do mesmo mês, a produção foi liberada porque a empresa realizou as adequações exigidas pela agência. A Ypê informou que “a contaminação foi detectada em produtos que estavam segregados”.

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