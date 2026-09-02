Anvisa interdita água mineral por contaminação; veja a marca e o lote

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a interdição cautelar da água mineral sem gás da marca Vitoriosa. A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 2, após um laudo detectar resultado insatisfatório para a presença de coliformes fecais em uma amostra do produto.

A decisão atinge exclusivamente o lote 110426L5, fabricado pela empresa GEPF Agro Indústria Ltda. Segundo a agência, o laudo emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels, do Rio de Janeiro, detectou resultado insatisfatório no ensaio microbiológico, um conjunto de testes laboratoriais que serve para identificar e quantificar microrganismos presentes em uma amostra de água.

O resultado foi a detecção de coliformes totais em 250 mL de água, valor considerado inadequado para consumo segundo a legislação sanitária. Em comunicado, a Anvisa explicou que a interdição cautelar é uma medida preventiva e temporária que tem o objetivo de proteger a saúde da população.

A interdição permanece vigente enquanto são realizados novos testes, provas, análises e outras providências requeridas para a investigação e a conclusão do caso.

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“Portanto, o produto não deve ser consumido ou comercializado até que seja comprovada a sua segurança“, orienta o órgão.