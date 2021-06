Anvisa encerra pedido de uso emergencial da vacina da CanSino

A Anvisa decidiu encerrar o processo de autorização de uso emergencial da vacina contra Covid-19 Convidecia, desenvolvida pelo laboratório chinês CanSino Biologics. A decisão unânime ocorreu na segunda-feira, 28, pela Diretoria Colegiada da agência, após a agência ser informada pela fabricante que a Belcher Farmacêutica do Brasil Ltda. e o Instituto Vital Brazil S.A., que haviam solicitado a autorização do imunizante no Brasil, não possuíam mais autorização para representar o laboratório chinês no país.

“Houve o encerramento do processo, sem a continuidade da avaliação de mérito do pedido de autorização temporária de uso emergencial, em caráter experimental, protocolado pela empresa Belcher Farmacêutica do Brasil Ltda. ME no dia 18 de maio deste ano.”, disse a Anvisa, em comunicado.

Ainda segundo a Anvisa, a CanSino solicitou orientações para fins de substituição da empresa representante, mas isso não é possível. “Por outro lado, a nova representante da empresa fabricante poderá protocolar solicitação de autorização de uso emergencial a qualquer momento”, afirma a agência.

Atualmente, o imunizante está aprovado em oito países: Argentina, Chile, China, Equador, Hungria, Malásia, México e Paquistão.