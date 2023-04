Anvisa emite novo alerta sobre Botox falsificado; veja como identificar

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta sobre mais um caso de identificação de lotes falsificados de toxina botulínica, produto utilizado em procedimentos estéticos atenuar rugas e marcas de expressão. Os casos foram detectados pela área de portos, aeroportos e fronteiras da agência no medicamento Botox® 100U com o lote C6835C3 e os frascos foram apreendidos. A Anvisa orienta que, caso se deparem com o lote, médicos e pacientes não devem usá-lo. Também é importante notificar a agência.

Em fevereiro, a Anvisa identificou adulteração nos medicamentos Botox® 100U (lote C7654C3F) e Dysport® 300U (lote L25049) e também recomendou que eles não fossem utilizados.

Segundo a agência, uma remessa internacional foi interceptada e continha falsa descrição do conteúdo. Os agentes encontraram embalagens em idioma turco. Nos frascos, a data de validade era outubro de 2024, enquanto na embalagem secundária, dezembro de 2024. Acionada, a empresa Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda., que detém o registro do produto, informou que o lote original C6835C3 tem prazo de validade de dezembro de 2023, “não foi importado para o Brasil por meios oficiais” e foi comercializado apenas na Turquia.

Com a informação, a Anvisa determinou a apreensão e a proibição de comercialização, distribuição e uso do lote. “Caso profissionais de saúde e pacientes identifiquem os produtos falsificados, a orientação é não fazer uso do medicamento e notificar imediatamente a Anvisa, por meio dos seus canais de atendimento”, disse, em nota.

Veja o Botox falsificado: