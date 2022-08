Anvisa e sociedades médicas debatem vacina da Pfizer para bebês e crianças

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) se reuniu nesta quinta-feira, 18, com membros de sociedades médicas e representantes da Pfizer para debater o pedido de autorização para incluir a faixa de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias na bula do imunizante da farmacêutica contra a Covid-19. A solicitação de inclusão dessa população foi feita pela farmacêutica no fim do mês passado. O prazo inicial de análise é de 30 dias e a contagem teve início em 1º de agosto. A agência liberou a vacina para a população de 5 a 11 anos em dezembro do ano passado.

Dados sobre segurança e eficácia foram apresentados para membros da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), da Sociedade Brasileira de Imunologia (SBI) e da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco). Depois, os representantes das entidades discutiram as informações apresentadas com os técnicos da Anvisa. As sociedades médicas devem entregar seus pareceres até a próxima semana.

“Os especialistas externos das sociedades médicas farão um parecer para auxiliar o trabalho de análise da Anvisa sobre a ampliação da indicação da vacina. Esta participação de convidados externos tem sido utilizada na avaliação de todas as vacinas para Covid-19 destinadas ao público infantil”, explicou, em nota, a agência.

Nos Estados Unidos, a agência reguladora norte-americana Food and Drug Administration (FDA) liberou o imunizante para esta faixa etária em 17 de junho e a vacinação teve início no dia 21.

A Pfizer divulgou, em maio deste ano, que estudos iniciais com crianças de 6 meses e menores de 5 anos apontaram que a vacina é segura e o esquema com três doses tem eficácia de 80,3% contra a doença. O teste foi realizado durante a circulação da variante de preocupação ômicron, dominante no mundo.

A farmacêutica indica que esta população receba doses de 3 µg, que corresponde a um décimo da dose para adultos. Segundo a Pfizer, o imunizante para a faixa de 6 meses a menos de 5 anos terá tampa na cor vinho. O objetivo é diferenciá-la da vacina pediátrica para o público de 5 a 11 anos (tampa laranja) e da versão para a população acima de 12 anos (tampa roxa).

Abaixo, os números da vacinação no Brasil:

