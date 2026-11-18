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A 5ª edição do Prêmio Autocuidado em Saúde, da ACESSA, anunciou em Brasília os vencedores de 2023. A premiação celebrou projetos inovadores que impulsionam o bem-estar físico e mental da população brasileira, com destaque para iniciativas em letramento, prevenção e soluções digitais. A Anvisa recebeu um reconhecimento especial. Conheça os detalhes dos trabalhos laureados e como eles transformam a saúde no país.

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Brasília foi o palco do anúncio dos vencedores da 5ª edição do Prêmio Autocuidado em Saúde. Na sede da Confederação Nacional da Indústria, foram divulgados na noite de 17 de novembro os projetos e instituições eleitos por um júri especializado na iniciativa realizada pela ACESSA – Associação Brasileira da Indústria de Produtos para o Autocuidado em Saúde.

A premiação reconhece, nos âmbitos público e privado, trabalhos que inovam no ecossistema de autocuidado, permitindo à população brasileira zelar melhor pelo seu bem-estar físico e mental.

Neste ano, além de três grupos laureados, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu um reconhecimento especial por sua contribuição à proteção da saúde pública e ao fortalecimento da segurança sanitária.

Conheça os vencedores da premiação.

Letramento em Saúde

Nesta categoria, que valoriza o trabalho de conscientização da sociedade sobre os pilares do autocuidado, o troféu ficou com o Projeto Saúde e Alegria, que desenvolve uma metodologia que transforma moradores, professores e agentes de saúde em protagonistas da promoção do autocuidado na Amazônia. Presente em comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas, a iniciativa utiliza oficinas, vídeos, podcasts, radionovelas e atividades circenses para disseminar informações de saúde. A proposta valoriza os saberes locais, respeita a ancestralidade e fortalece a autonomia das populações na prevenção de doenças e na melhoria da qualidade de vida.

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Educação, arte e comunicação: o modelo do Projeto Saúde e Alegria que transforma comunidades amazônicas em protagonistas do autocuidado

Autores: Adailton de Jesus Gomes Costa, Marta da Costa Silva, Marcela Pinheiro Brasil, Sonia Maria Bonici e Eugenio Scannavino Netto

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Instituição: Projeto Saúde e Alegria

Prevenção e promoção à saúde

A parceria entre Roche e SAS Brasil deu origem a um projeto para ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama. A iniciativa acompanha as pacientes desde a realização dos exames até o encaminhamento ao SUS. Com estratégias adaptadas às necessidades regionais, o programa leva mamografias a áreas vulneráveis no Pará, reduz filas de diagnóstico em São Paulo e amplia exames no Rio Grande do Sul. O modelo busca superar vazios assistenciais e fortalecer a saúde da mulher.

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Projeto SAS Brasil: saúde da mulher e inovação

Autoras: Adriana Lima, Jaqueline Santana, Laura Rodrigues, Adriana Mallet e Sabine Bolonhini

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Instituições: Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos e SAS Brasil – Saúde Alegria e Sustentabilidade Brasil

Soluções digitais e tecnologias inovadoras

Na terceira categoria, o prêmio foi para uma parceria entre a Fundação Paulo Feitoza, a Foxconn e o Instituto Flor da Floresta que implantou um sistema de telemedicina para atender comunidades indígenas e ribeirinhas isoladas de Jordão (AC). A tecnologia utiliza cabines de triagem e consultas por vídeo, com inteligência artificial para transcrição e tradução do idioma Hãtxa Kuin. Independente de internet e rede elétrica preexistentes, o projeto também capacita agentes comunitários e amplia a autonomia das populações atendidas.

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Kdoctor 4.0 – telemedicina para comunidades indígenas e ribeirinhas da Amazônia

Autores: Cesar Pedigone, Luis Braga e Luis Eduardo Bulisani

Instituições: Fundação Paulo Feitoza (FPFtech), Foxconne Instituto Flor da Floresta

Reconhecimento especial

A Anvisa recebeu o Reconhecimento Especial do Prêmio Autocuidado em Saúde 2026, concedido pela ACESSA, por sua contribuição à proteção da saúde pública e à modernização regulatória. A homenagem destaca iniciativas de redução de filas, estímulo à inovação, transparência e diálogo com a sociedade. A atuação do órgão também fortalece o acesso seguro a medicamentos isentos de prescrição e a outros produtos voltados ao autocuidado.