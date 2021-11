Anvisa e MSD discutem pedido para uso de antiviral contra a Covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Merck Sharp & Dohme (MSD) se reuniram nesta sexta-feira, 19, para discutir a pré-submissão do pedido de uso emergencial para o medicamento molnupiravir. Esta é uma etapa antes de a empresa formalizar o pedido junto à agência. O medicamento, que se mostrou 50% eficaz para reduzir internação e morte por Covid-19, foi aprovado para uso no Reino Unido no começo deste mês.

A data de solicitação ainda não foi divulgada pela farmacêutica, segundo a Anvisa, que precisa de um pacote com informações sobre o medicamento.

“A empresa está trabalhando de forma acelerada para realizar a submissão do medicamento o mais breve possível”, informou, em nota, a MSD.

O molnupiravir é um antiviral oral que impede a replicação do SARS-CoV-2 e as variantes Delta, Gamma e Mu. Em estudo divulgado no início de outubro, a farmacêutica informou que a medicação foi capaz de reduzir pela metade o risco de hospitalização ou morte pela infecção. O estudo contou com 775 participantes.