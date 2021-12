Anvisa divulga amanhã se irá liberar vacina contra Covid-19 em crianças

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vai anunciar nesta quinta-feira, 16, o resultado da avaliação técnica sobre o pedido da farmacêutica Pfizer para indicação de sua vacina contra a Covid-19 a crianças de 5 a 11 anos. A solicitação foi feita no dia 12 de novembro. O imunizante está liberado para esta faixa etária nos Estados Unidos e na Europa.

De acordo com a agência, a farmacêutica apresentou estudos e dados de segurança, além de informações complementares. Para fazer a análise, a Anvisa realizou ainda reuniões com representantes de entidades médicas, como a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Sociedade Brasileira de Imunologia (SBI) e Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco). O anúncio será em uma reunião virtual a partir das 10h30.

No Brasil, a vacina da Pfizer recebeu a autorização para ser aplicada em jovens acima de 12 anos em junho deste ano. Os Estados Unidos aprovaram o imunizante para crianças com mais de 5 anos no início do mês passado e, no fim do mês, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) também liberou a dose para o público infantil.

As crianças de 5 a 11 anos recebem um terço da dose (dez microgramas) aplicada em jovens com mais de 12 anos. Um estudo com quase 2 mil crianças, mostrou que o imunizante é 90,7% eficaz para evitar casos sintomáticos da doença.

Presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, o médico Renato Kfouri acredita que o imunizante deve ser liberado para esta faixa etária.

“Acho pouco provável que a Anvisa recuse porque outras agências importantes, como a europeia e a americana, já entenderam que há elementos suficientes para a liberação. A Anvisa deverá ter o mesmo rigor e aprovar.”

Segundo ele, caso seja liberada, os passos seguintes serão a recomendação formal pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) e a aquisição das doses. “São esses passos juntos que precisamos para que tenha a vacina nos postos.”