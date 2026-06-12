Anvisa determina suspensão de milho de pipoca; saiba a marca e o motivo
Produto apresenta erros na rotulagem que podem induzir consumidor a equívocos
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu, nesta sexta-feira, 12 de junho, a venda do milho para pipoca da marca Provatti.
O produto, fabricado pela Kaza Distribuidora, R & A Indústria, Comércio e Distribuidora de Alimentos Ltda., apresenta problemas na rotulagem que podem induzir o consumidor a erros de interpretação e eventualmente causar problemas em determinadas pessoas.
A decisão contempla o recolhimento do milho e veta a distribuição, a venda e a divulgação do alimento.
A Anvisa justifica a medida pelo fato de a embalagem do produto estampar que ele “não contém glúten”, sendo que, na realidade, há advertência de contaminação cruzada com trigo ou presença desse grão.
A advertência “não contém glúten” é destinada sobretudo a pessoas com doença celíaca ou intolerância ao glúten, que podem passar mal ao ingerir um alimento com a proteína encontrada em cereais como trigo e cevada.
A discriminação correta, portanto, é imprescindível para a segurança do consumidor.