Anvisa determina suspensão de milho de pipoca; saiba a marca e o motivo

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A Anvisa suspendeu a venda do milho para pipoca da marca Provatti por rotulagem inadequada. O produto, que declara “não contém glúten” mas alerta para contaminação cruzada, representa um risco grave para pessoas com doença celíaca ou intolerância. A medida inclui o recolhimento e a proibição de distribuição.

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu, nesta sexta-feira, 12 de junho, a venda do milho para pipoca da marca Provatti.

O produto, fabricado pela Kaza Distribuidora, R & A Indústria, Comércio e Distribuidora de Alimentos Ltda., apresenta problemas na rotulagem que podem induzir o consumidor a erros de interpretação e eventualmente causar problemas em determinadas pessoas.

A decisão contempla o recolhimento do milho e veta a distribuição, a venda e a divulgação do alimento.

A Anvisa justifica a medida pelo fato de a embalagem do produto estampar que ele “não contém glúten”, sendo que, na realidade, há advertência de contaminação cruzada com trigo ou presença desse grão.

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A advertência “não contém glúten” é destinada sobretudo a pessoas com doença celíaca ou intolerância ao glúten, que podem passar mal ao ingerir um alimento com a proteína encontrada em cereais como trigo e cevada.

A discriminação correta, portanto, é imprescindível para a segurança do consumidor.

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