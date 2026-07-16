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Saúde

Anvisa determina recolhimento e suspende venda de energético; saiba marca e o motivo

Medida engloba todos os lotes do energético da marca Mister Hemp

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 14h04 | Atualizado em 17 jul 2026, 14h44
Lata de bebida energética Mister Hemp, com rótulo nas cores verde, amarelo e vermelho, simulando a bandeira rastafári. No centro, uma folha de cannabis estilizada em verde escuro. Acima, a frase DONT WORRY BE HEMPY!. Abaixo, RASTA ENERGY BOMBA ORIGINAL e 473 ml
Anvisa suspende venda do energético da marca Mister Hemp (Reprodução/Reprodução)
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu nesta quinta-feira, 16, a venda do energético da marca Mister Hemp. Segundo a agência, a empresa não realizou estudos para comprovar que a bebida mantém suas características de segurança, composição e qualidade durante todo o prazo de validade.

Esse tipo de teste é exigido para demonstrar que a bebida permanece adequada para consumo até a data de vencimento. A medida, publicada no Diário Oficial da União, engloba todos os lotes do energético, produzido pela empresa G. Freitas Alimentos.

Além disso, segundo a agência, a fabricante não comprovou a regularização dos energéticos junto ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), uma exigência para que alimentos sujeitos às normas sanitárias possam ser produzidos e comercializados no país, o que motivou a determinação de recolhimento dos produtos que já estão no mercado.

Apesar de o nome da marca fazer referência ao cânhamo (“hemp”, em inglês), a resolução da Anvisa não menciona a composição dos produtos nem relaciona a medida à eventual presença de ingredientes derivados da cannabis. A decisão foi motivada pela falta de comprovação da estabilidade e da regularização sanitária dos energéticos.

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