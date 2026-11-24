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A Anvisa determinou a apreensão de todos os lotes da água mineral da marca Pura após constatar falhas de higiene nas etapas de fabricação, envase e venda. A medida atinge garrafas de 500 ml a galões de 20 litros. Entenda as irregularidades apontadas pela agência reguladora e os riscos.

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Todos os lotes da água mineral natural da marca Pura – Fonte Estrela da Manhã foram apreendidos por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) após uma inspeção detectar falhas de higiene desde a fabricação até a comercialização dos produtos. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 24.

A medida foi adotada diante das “condições higiênico-sanitárias insatisfatórias nas etapas de fabricação, envase e comercialização dos produtos” constatadas pela Anvisa e pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde (Suvisa) de Goiás durante uma inspeção sanitária. A data da visita não foi informada.

De acordo com a agência, houve ainda comprovação de descumprimento das Boas Práticas de Industrialização de Água Mineral Natural, mecanismo previsto em resolução de setembro de 2006 que determina os padrões de captação da água, transporte antes do envase, controle do fechamento das embalagens, rotulagem e armazenamento do produto, além do controle de qualidade e dos cuidados com a distribuição e venda.

A resolução demanda essa lista de cuidados “considerando que a água mineral natural e a água natural contaminadas podem causar doenças de transmissão hídrica”.

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“(É uma) falha que compromete a qualidade e a segurança dos produtos e impede a comprovação da conformidade sanitária dos lotes”, explica nota da agência.

Com a medida, está proibido distribuir, vender, fazer propaganda e consumir os produtos nas apresentações de 500 ml, 1,5 litro, 5 litros e galão de 20 litros, todos fabricados pela empresa Raio de Sol Mineração Ltda.

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A reportagem buscou contatos da empresa, mas não encontrou canais oficiais para solicitação de um posicionamento. O espaço permanece aberto.

Cuidados na compra de água mineral

Segundo o Portal da Água Mineral, do Serviço Geológico Brasileiro, os consumidores devem observar alguns critérios ao comprar água mineral. São eles:

Procedência conhecida

Validade – costuma ser de 12 meses para água sem gás e 6 meses para água com gás

Armazenamento – as garrafas devem estar em local sem umidade nem altas temperaturas

Vedação correta