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Saúde

Anvisa determina apreensão de lotes falsificados de antitranspirante fabricados por empresa desconhecida

Medida publicada nesta sexta-feira, 2, também proíbe comercialização de produtos capilares e gel hidratante intravaginal irregulares

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 09h43 | Atualizado em 2 out 2026, 09h47
Mão feminina com unhas pintadas de vermelho segurando um bastão de desodorante branco, com a parte superior cremosa e um pequeno orifício central visível
Falsificado: Anvisa determina apreensão de dois lotes falsificados de antitranspirante  (Reprodução/Getty Images)
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Anvisa determina apreensão de lotes falsificados de antitranspirante fabricados por empresa desconhecida Priorize VEJA no Google

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de dois lotes falsificados do antitranspirante Perspirex Strong Antitranspirante Axilar, comercializados por uma empresa desconhecida.

A medida foi publicada nesta sexta-feira, 2, no Diário Oficial da União. A agência informou que a empresa MegaLabs Farmacêutica, detentora do registro do produto, desconhece a fabricação dos lotes em questão, cuja numeração é 614323 e 614326.

Segundo a Anvisa, os produtos falsificados utilizavam indevidamente em sua rotulagem dados cadastrais na agência. O órgão proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e o uso dos lotes irregulares.

Produtos capilares

Na mesma resolução, a agência também proibiu a comercialização de dois produtos capilares.

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Um deles é o solvente para remover cola de megahair “MAV C-22 Solvente Removedor Cola Mega Hair”, fabricado por uma companhia sem regularização sanitária.

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O outro é o “Ghostbond XL – With Extra Moisture Control para próteses capilares“, que, segundo o órgão, também está sendo vendido sem regularização sanitária.

A Anvisa vetou a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e o uso de ambos os produtos.

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Gel hidratante vaginal

Em outra medida publicada nesta sexta-feira, a agência proíbe ainda um lote falsificado do produto Hidrafemme – Gel Hidratante Intravaginal.

Segundo a medida, a empresa Helianto Farmacêutica Ltda., detentora do registro do gel, identificou no mercado unidades comercializadas com características diferentes da embalagem original. Elas são comercializadas pela plataforma de e-commerce Shopee.

No número de “lot 2 2511006” não comercializado no Brasil, a Anvisa apontou que a codificação não segue o padrão dos lotes do Hidrafemme. O produto também tem caixa muito menor do que a original, aplicadores “completamente diferentes e que não cabem dentro da caixa”.

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Além disso, o rótulo da bisnaga é um papel impresso colado. A agência considerou que as características indicam se tratar de falsificação.

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