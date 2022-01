Anvisa cancela liberação de spray nasal contra a Covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) voltou atrás na decisão de autorizar o spray nasal contra a Covid-19 no Brasil e cancelou a liberação do medicamento nesta quarta-feira, 19. Segundo a agência reguladora, foi constatado que não foram apresentados estudos clínicos que comprovem a descrição do produto que diz poder ser usado para bloquear diversos vírus respiratórios, incluindo o coronavírus, dentro da cavidade nasal.

Ainda de acordo com a Anvisa, a via de autorização do produto pedida dispensa análise técnica prévia para a regularização do produto. Mas depois da liberação, uma auditoria atestou que o spray nasal Taffix, fabricado pela biofarmacêutica israelense Nasus Pharma, e autorizado para importação e distribuição no dia 30 de dezembro, não correspondia à descrição pela falta de estudos de eficácia.

O pedido de liberação do medicamento foi feito pela Belcher Farmacêutica, que receberia o primeiro lote do Taffix em fevereiro e estaria disponível nas farmácias a partir da última semana de janeiro. Segundo a empresa, o spray já é vendido em mais de 30 países e por meio de uma camada de gel ultrafina, formada na mucosa nasal, evitaria que até 99% dos vírus entrem nas células do nariz, principal forma de transmissão da Covid-19 e outras doenças provocadas por agentes virais.

A agência, porém, elucidou que as empresas responsáveis que desejarem regularizar sprays antivirais devem comprovar todas as indicações de uso por meio de estudos clínicos.