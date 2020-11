Anvisa autoriza retomada do estudo da CoronaVac

A Anvisa autorizou nesta quarta-feira, 11, a retomada do estudo clínico da CoronaVac. “Após avaliar os novos dados apresentados pelo patrocinador depois da suspensão do estudo (conforme listado na tabela), a ANVISA entende que tem subsídios suficientes para permitir a retomada da vacinação”, escreveu a agência em comunicado.

O estudo foi suspenso na segunda-feira, 9, a noite, após a agência ter sido notificada de um evento adverso grave com um voluntário do estudo. No entanto, de acordo com o Instituto Butantan, responsável pela pesquisa no Brasil, o evento não estava associado à vacina.