Anvisa autoriza o primeiro registro de autoteste para Covid-19 no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta quinta-feira 17, o primeiro registro de um autoteste para Covid-19 no Brasil. Trata-se do “Novel Coronavírus (Covid-19) Autoteste Antígeno”, da empresa CPMH Comércio e Indústria de Produtos Médicos-Hospitalares e Odontológicos.

O produto foi aprovado para uso com amostra de swab nasal não profunda e fornece resultado após 15 minutos. De acordo com a Anvisa, a avaliação do pedido levou 16 dias, incluindo quatro dias utilizados pela empresa para atender exigências técnicas feitas pela agência como a usabilidade e o gerenciamento de risco. “A disponibilidade do produto no mercado depende da empresa detentora do registro”, disse a Anvisa, em comunicado.

O autoteste é parecido com o teste rápido, mas pode ser feito em casa, por leigos. O kit é composto de um dispositivo de teste, tampão de extração, filtro e o swab – um tipo de cotonete utilizado para a coleta nasal. Chamado de “teste de antígeno”, identifica o antígeno viral, uma estrutura do vírus que o corpo identifica e produz anticorpos contra ele. Em caso positivo, significa que a pessoa está infectada naquele momento e, portanto, pode transmitir o vírus, devendo tomar as medidas sanitárias necessárias de proteção e isolamento.