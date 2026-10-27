Anvisa aumenta prazo de uso de implante contraceptivo de três para cinco anos
Implanon foi incorporado no SUS em julho do ano passado para prevenção de gravidez não planejada; indicação é para mulheres de 18 a 49 anos
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a ampliação do uso contínuo do implante contraceptivo Implanon NXT de três para cinco anos após dados clínicos comprovarem a manutenção da eficácia para evitar a gravidez não planejada e perfil de segurança favorável no período adicional de utilização do implante de etonogestrel. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e divulgada nesta segunda-feira, 26.
Segundo a Anvisa, outras agências regulatórias internacionais também ampliaram a duração para uso do método anticoncepcional, como os órgãos dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido.
“No principal estudo apresentado, não foram observadas gestações durante o período estendido de utilização do implante, corroborando a manutenção da proteção contraceptiva até cinco anos após a inserção”, disse, em nota.
Na aprovação, a agência incluiu ainda a possibilidade de inserção do Implanon logo depois do parto e de episódios de aborto, inclusive os ocorridos no primeiro e no segundo trimestres de gestação.
“A medida pode ampliar o acesso ao método e reduzir o risco de gestações não planejadas decorrentes da perda de seguimento após a alta hospitalar. A avaliação considerou evidências científicas e dados de farmacovigilância analisados pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA), que concluíram pela manutenção de um balanço benefício-risco favorável para essa nova condição de uso”, explicou.
Implanon no SUS
O implante contraceptivo Implanon foi incorporado no Sistema Único de Saúde (SUS) a pedido do Ministério da Saúde em julho do ano passado, quando estava prevista a distribuição de 1,8 milhão de dispositivos neste ano. O método para evitar uma gravidez não planejada chega a custar R$ 4 mil na rede privada, incluindo o implante e a aplicação.
O implante subdérmico de etonogestrel só era ofertado até então para profissionais do sexo, mulheres privadas da liberdade e que vivem com HIV em tratamento com dolutegravir ou em tratamento para tuberculose com aminoglicosídeos.
Como o implante funciona?
O Implanon é um bastão de plástico com 4 centímetros de comprimento e 2 milímetros de diâmetro que é inserido logo abaixo da pele do braço. O dispositivo contém 68 mg do hormônio produzido em laboratório etonogestrel, que é semelhante à progesterona.
“O implante libera uma pequena quantidade de etonogestrel continuamente na corrente sanguínea e sua ação impede que o óvulo seja liberado do ovário e também altera a secreção do colo do útero, dificultando a entrada de espermatozoides no útero”, explica documento do Ministério da Saúde.
Depois do período de uso, um novo dispositivo pode ser colocado caso seja interesse da paciente. Se ela tiver o desejo de engravidar, não terá dificuldades, pois a “fertilidade retorna rapidamente após a remoção”, de acordo com o ministério.