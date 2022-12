Anvisa aprova venda de antiviral contra a Covid-19 em farmácias

Em decisão unânime, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quinta-feira 22, a venda do medicamento Lagevrio (molnupiravir) em farmácias. Fabricado pela MSD, é um antiviral que impede a replicação do viral e é usado no tratamento da Covid-19.

De acordo com a Anvisa, o fármaco é indicado para adultos acima de 18 anos que não necessitam de oxigênio suplementar e que apresentam risco aumentado de desenvolvimento de doença grave. Em maio, a agência já havia aprovado o uso emergencial sob a mesma recomendação.

“Para ajudar a prevenir a progressão da doença, internações hospitalares e mortes, os medicamentos antivirais para infecções respiratórias agudas devem ser usados o mais cedo possível após o correto diagnóstico da infecção”, disse Meiruze Freitas, diretora relatora da Anvisa.

Vale ressaltar que o remédio só pode ser usado por, no máximo, cinco dias, com exceção de mulheres grávidas ou que estejam amamentando não podem tomar o medicamento. Também não está autorizado para uso de prevenção da Covid-19, cuja única maneira de prevenir é por meio da vacinação.

A venda em farmácias será feita apenas com receita médica e uma via da Receita de Controle Especial, que deve ficar retida, como já acontece com os antibióticos.