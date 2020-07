Anvisa aprova teste clínico de vacina da Pfizer

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta terça-feira, 21, o ensaio clínico fase 3 de duas vacinas contra o coronavírus desenvolvidas pela farmacêutica americana Pfizer em parceria com a empresa alemã BioNTech. Este é o terceiro estudo de vacina contra o novo coronavírus autorizado pela Anvisa no Brasil.

Os dois primeiros, da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, em parceria com a AstraZeneca e do imunizante desenvolvido pela empresa Sinovac Research & Development Co. Ltd., em parceria com o Instituto Butantan, já iniciaram a aplicação das doses.

De acordo com a Anvisa, o estudo da Pfizer prevê a inclusão de cerca de 29.000 voluntários, sendo 5.000 no Brasil, distribuídos nos estados de São Paulo e Bahia. As duas vacinas em estudo são baseadas na plataforma de mRNA, a mesma usada pela empresa americana Moderna.

Para esta autorização, a Anvisa analisou os dados das etapas anteriores, incluindo dados preliminares de estudos clínicos em andamento. “Os resultados obtidos até o momento demonstraram um perfil de segurança aceitável das vacinas candidatas”, escreveu a agência em comunicado.