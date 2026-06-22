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Saúde

Anvisa aprova novo tratamento sem hormônios para sintomas da menopausa

Medicamento é voltado ao controle de ondas de calor e outros sintomas da menopausa, além de poder ser alternativa à reposição hormonal

Por Diogo Sponchiato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 09h53 | Atualizado em 22 jun 2026, 11h01
Caixa branca do medicamento Veoza 45 mg, com o nome do princípio ativo fezolinetanto e a indicação comprimidos revestidos. Contém 30 comprimidos para uso oral. O logotipo da Astellas aparece no canto inferior direito, sobre uma faixa roxa e dourada
Veoza: comprimido não hormonal inédito no mercado brasileiro (Foto: Astellas/Divulgação)
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu aval a uma nova medicação não hormonal destinada ao controle de sintomas da menopausa como ondas de calor e suores noturnos. O tratamento também representa uma alternativa a mulheres que não podem utilizar a reposição hormonal ou não respondem efetivamente a ela.

O medicamento é o fezolinetanto, que será comercializado com o nome Veoza. Desenvolvido pelo laboratório Astellas Farma, ele atua no sistema nervoso para coibir as manifestações vasomotoras como os fogachos entre mulheres que estão em transição para a menopausa ou já se encontram na fase pós-menopausa.

A aprovação se baseia nos resultados de estudos clínicos que reúnem, ao todo, mais de 3 000 mulheres. Eles comprovaram que a comprimido diário reduz significativamente a frequência e a intensidade dos sintomas, tendo um perfil de segurança adequado.

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Ondas de calor, suores frios, alterações de humor e no sono são alguns dos principais incômodos do climatério e vêm à tona devido à queda seguida pela paralisação na produção de hormônios femininos pelos ovários. O declínio hormonal repercute em circuitos cerebrais que regulam a temperatura corporal, gerando os sintomas vasomotores.

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Estima-se que eles afetem até 80% das mulheres entre 40 e 65 anos. E, no Brasil, mais de um terço delas apresenta manifestações de moderadas a intensas, justamente o alvo do novo tratamento.

Pesquisas encomendadas pela Astellas indicam que, ao controlar fogachos e afins, mulheres deixam de ter perda de produtividade no trabalho e encaram menos limitações na rotina e na qualidade de vida.

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“A chegada de Veoza representa uma inovação científica transformadora e inaugura uma nova abordagem para todas as mulheres que sofrem com ondas de calor e suores noturnos”, diz a VEJA a ginecologista Thais Ushikusa, diretora médica da farmacêutica no Brasil.

Como ele funciona e a quem é indicado

O fezolinetanto atua diretamente na raiz dos descompassos vasomotores. “Com o entendimento mais amplo de como a menopausa leva ao surgimento desses sintomas, conseguimos desenvolver um medicamento não hormonal que age no centro regulador da temperatura corporal, localizado no hipotálamo, no cérebro”, explica Ushikusa.

“Por proporcionar um alívio rápido e eficaz, a medicação também contribui para a melhora de distúrbios do sono e da qualidade de vida, permitindo que mulheres atravessem essa fase com mais bem-estar e autonomia”, diz a ginecologista.

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Veoza é indicado a mulheres na transição menopausal ou pós-menopausa com sintomas moderados ou intensos de ondas de calor e suores noturnos. Também é uma alternativa àquelas que não podem fazer a reposição hormonal devido a contraindicações, como histórico de trombose, infarto e câncer de mama, ou às que tentaram a terapia com hormônios sem sucesso.

Ainda não há uma definição de preço nem data oficial de lançamento no mercado brasileiro. O valor é definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) justamente após o processo de aprovação pela Anvisa.

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“Mas a Astellas mantém o compromisso de trabalhar em estreita colaboração com governos, fontes pagadoras e planos de saúde para contribuir com o acesso à inovação”, afirma Ushikusa.

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